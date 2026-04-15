Conoce las deducciones personales del SAT para tu declaración anual

CIUDAD DE MÉXICO — Los contribuyentes en México iniciaron este abril el proceso de presentación de su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El uso correcto de las deducciones personales se perfila nuevamente como la herramienta principal para reducir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o generar saldos a favor.

Las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de los ingresos acumulables. Según los lineamientos del fisco, estos conceptos funcionan como un beneficio fiscal que reconoce gastos esenciales en áreas como salud, educación y previsión social.

El SAT establece categorías de gastos deducibles para la declaración anual en México.

Para el ejercicio fiscal actual, el SAT mantiene diversas categorías de gastos que los contribuyentes pueden aplicar en su beneficio. En el sector salud, se incluyen honorarios médicos, dentales, servicios de psicología, nutrición y gastos hospitalarios. También son deducibles las primas por seguros de gastos médicos mayores.

En el ámbito educativo, los pagos por colegiaturas en instituciones privadas con validez oficial son deducibles, sujetos a límites específicos según el nivel escolar. Otros conceptos permitidos incluyen los intereses reales devengados por créditos hipotecarios, donativos a instituciones autorizadas y aportaciones voluntarias a planes de retiro.

Requisitos y métodos de pago para las deducciones personales ante el SAT.

La autoridad fiscal enfatiza que para que una deducción sea válida, el contribuyente debe cumplir con requisitos administrativos estrictos. Toda erogación debe estar respaldada por un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correctamente emitido.

Un punto crítico señalado por especialistas es el método de pago. El SAT no admite deducciones personales pagadas en efectivo; estas deben realizarse invariablemente mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o cheque nominativo. Asimismo, el gasto debe estar a nombre del contribuyente o de familiares directos en línea recta.

Límites de deducción personal: ¿Cuánto puedes restar de tu ingreso total?

Aunque las deducciones son un derecho, el SAT impone un tope máximo al monto total que se puede deducir. La legislación vigente establece que el monto total de las deducciones (exceptuando gastos médicos por incapacidad y donativos) no puede exceder el equivalente a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o el 15% del ingreso total del contribuyente, lo que resulte menor.

Expertos recomiendan a los contribuyentes revisar su visor de deducciones en el portal del SAT para verificar que todas las facturas emitidas durante el año previo estén cargadas correctamente y cumplan con los requisitos de ley antes de enviar la declaración definitiva.