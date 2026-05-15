¿Premio o Curita Política? Sheinbaum Sube el Sueldo a Maestros... en Medio de Protestas y Presión de la CNTE

En pleno Día del Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum soltó un anuncio que ya incendió el debate en redes: habrá aumento salarial para maestras y maestros en México. Pero la gran pregunta no tardó en aparecer: ¿es un reconocimiento justo al magisterio o una maniobra política para calmar el descontento?

La mandataria confirmó un incremento salarial global del 9% retroactivo al 1 de enero de 2026, además de un 1% extra a partir de septiembre, lo que dejaría un ajuste total de 10% antes de terminar el año. Según el Gobierno, el aumento busca reconocer el trabajo docente y aliviar la presión económica que enfrentan miles de maestros en el país.

El aumento salarial del 10% se aplicará retroactivamente desde enero de 2026.

Pero aquí viene la polémica: el anuncio llega justo cuando la CNTE mantiene movilizaciones y protestas en la Ciudad de México, exigiendo mejores condiciones laborales, pensiones y cambios al sistema educativo. Para muchos, el timing no es casual. En redes sociales ya circula la pregunta incómoda: "¿Aumento por convicción o por presión?"

Además del dinero, Sheinbaum también prometió una semana adicional de vacaciones para docentes, argumentando que los maestros trabajan mucho más allá del calendario escolar oficial. La medida fue celebrada por algunos sectores, pero otros la tachan de "insuficiente" frente a problemas más profundos del sistema educativo.

La CNTE mantiene protestas en la Ciudad de México exigiendo mejores condiciones laborales.

Aunque el aumento suena atractivo en números, no todos están convencidos. Hay quienes señalan que, frente a la inflación y el rezago salarial acumulado, un 10% podría no alcanzar para compensar años de pérdida de poder adquisitivo. Mientras tanto, simpatizantes del gobierno defienden la decisión y aseguran que es uno de los mayores incrementos recientes para el magisterio.

Sheinbaum también anunció una semana adicional de vacaciones para los docentes.

La conversación ya explotó en redes: ¿Sheinbaum está cumpliendo con los maestros o simplemente apagando un incendio político? Porque cuando el anuncio coincide con marchas, bloqueos y presión sindical... la sospecha también recibe aumento.