El "Plan B" de Claudia Sheinbaum: la estrategia que podría cambiar las reglas electorales en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no está dispuesta a frenar su proyecto de reforma electoral. Aunque su iniciativa principal enfrentó obstáculos en el Congreso, la mandataria ya dejó claro que tiene preparada una alternativa: un "Plan B" que buscaría impulsar cambios al sistema electoral por otra vía.

La propuesta original pretendía transformar varios aspectos del modelo electoral mexicano, desde la forma en que se eligen legisladores hasta el gasto público destinado a partidos políticos. Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, requería una mayoría calificada en el Congreso, algo que finalmente no se logró.

Una reforma ambiciosa que no logró pasar

La iniciativa impulsada por el gobierno buscaba modificar el funcionamiento del sistema político con medidas como:

- Reducir el gasto electoral en alrededor de 25%.

- Cambiar la forma de asignar legisladores de representación proporcional.

- Ajustar la estructura del Congreso y limitar algunos privilegios políticos.

- Regular el uso de inteligencia artificial en campañas electorales.

Además, incluía propuestas para fortalecer la fiscalización del dinero en campañas y promover mecanismos de participación ciudadana como consultas o referéndums.

A pesar de estos planteamientos, la reforma no consiguió los votos suficientes en la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, lejos de la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

Incluso algunos aliados del partido gobernante votaron en contra, lo que evidenció divisiones dentro de la coalición oficialista.

También lee: José Emilio Levy critica a Ángel Muñoz por rumores de infidelidad

El "Plan B": la nueva ruta del gobierno

Ante el revés legislativo, Sheinbaum y su equipo adelantaron que existe un Plan B para rescatar parte de los cambios propuestos.

La estrategia consiste en impulsar modificaciones a leyes secundarias, las cuales no requieren mayoría calificada y pueden aprobarse con una mayoría simple en el Congreso.

Esto permitiría introducir ajustes al sistema electoral sin necesidad de modificar directamente la Constitución.

Entre los cambios que podrían explorarse en esta nueva fase están:

- Nuevas reglas para el uso de tecnología e inteligencia artificial en campañas.

- Cambios en la fiscalización de recursos políticos.

- Ajustes al funcionamiento del sistema electoral y de representación política.

Una batalla política que apenas comienza

El debate sobre la reforma electoral no solo refleja diferencias entre gobierno y oposición, sino también tensiones dentro del propio bloque gobernante.

Para algunos analistas, la derrota legislativa representa el primer gran reto político para Sheinbaum desde que llegó a la presidencia. Pero al mismo tiempo podría convertirse en una oportunidad estratégica para reconfigurar la discusión pública sobre el sistema electoral.

Mientras tanto, el tema sigue generando debate sobre el futuro de las elecciones en México y sobre cómo se definirán las reglas del juego rumbo a los próximos procesos electorales.