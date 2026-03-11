México busca frenar el ciberacoso: Sheinbaum firma acuerdo con gigantes tecnológicos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un acuerdo inédito con las principales plataformas tecnológicas del mundo para enfrentar uno de los problemas que más ha crecido en internet: la violencia digital.

El convenio fue firmado con las empresas Google, Meta y TikTok, con el objetivo de fortalecer la prevención, atención y eliminación de contenido que promueva agresiones o ataques en línea, especialmente contra mujeres y niñas.

Un paso para hacer internet más seguro

El acuerdo establece una colaboración directa entre el gobierno mexicano y las plataformas digitales para mejorar los mecanismos de denuncia y retirar contenido violento o que vulnere la privacidad de las personas. También busca reforzar los protocolos que permitan detectar y eliminar publicaciones ofensivas o imágenes difundidas sin consentimiento.

Además, se contempla la creación de campañas educativas y de prevención que promuevan la seguridad digital y animen a los usuarios a denunciar el ciberacoso.

La estrategia incluye dos fases principales:

- Prevención, con acciones enfocadas en educación y sensibilización.

- Atención, con mecanismos para responder a denuncias y retirar contenido dañino.

También lee: Tras sufrir crisis "Hanna Barber" se corta las venas en Monclova

Un problema que afecta a millones

La violencia digital se ha convertido en una realidad para millones de personas en México. De acuerdo con datos citados durante la presentación del acuerdo, alrededor de 18.9 millones de mexicanos han sufrido ciberacoso en los últimos años, siendo las mujeres las principales víctimas.

Entre las formas más comunes de agresión en línea se encuentran:

- insinuaciones sexuales o mensajes ofensivos

- envío de contenido sexual no solicitado

- suplantación de identidad

- difusión de datos personales o imágenes íntimas sin consentimiento

Muchas de estas agresiones afectan especialmente a jóvenes menores de 29 años, incluyendo adolescentes que pasan gran parte de su tiempo en redes sociales.

Un acuerdo voluntario, pero con impacto

El convenio es voluntario, lo que significa que las plataformas colaborarán directamente con las autoridades mexicanas para mejorar sus herramientas de seguridad y responder más rápido a las denuncias.

La Secretaría de las Mujeres será una de las instituciones encargadas de coordinar la comunicación con las empresas tecnológicas y activar protocolos cuando se detecten casos de violencia digital.

Sin embargo, no todas las plataformas se sumaron al acuerdo. La red social X (antes Twitter) fue invitada, pero decidió no participar en la iniciativa.

El reto de proteger a las mujeres en internet

El gobierno mexicano considera que este acuerdo es un primer paso para construir un entorno digital más seguro y libre de violencia. La meta es que las redes sociales, que hoy forman parte central de la vida diaria, también se conviertan en espacios donde las personas puedan expresarse sin temor a ser acosadas o expuestas.

Si las medidas funcionan, el convenio podría convertirse en un modelo de cooperación entre gobiernos y empresas tecnológicas para enfrentar uno de los problemas más complejos de la era digital.