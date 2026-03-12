Ataque armado en Periférico Sur: asesinan a exlíder sindical del ISSSTE en la CDMX

La violencia volvió a sacudir la Ciudad de México la noche del miércoles, cuando un ataque armado terminó con la vida de Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la alcaldía Tlalpan.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El crimen ocurrió mientras Victoria Ranfla circulaba en su vehículo por la calle John F. Kennedy, cerca del Periférico Sur, en la colonia Isidro Fabela. De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto que viajaba en motocicleta se aproximó a la camioneta del exdirigente sindical y disparó en varias ocasiones contra el conductor.

Tras recibir los impactos de bala, el vehículo quedó fuera de control. La camioneta avanzó hacia los carriles centrales del Periférico hasta chocar contra el muro de contención, lo que provocó un accidente que involucró a otro automóvil. Una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital, mientras que paramédicos confirmaron la muerte del exlíder sindical en el lugar.

Acciones de la autoridad

El ataque generó una fuerte movilización policial y el cierre parcial de la circulación en la zona mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizaban las investigaciones correspondientes. Tras el asesinato, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Autoridades revisan cámaras de videovigilancia y testimonios para identificar a los responsables del ataque, quienes huyeron del lugar después de disparar.

También lee: El inicio del conflicto con Irán ya le costó millones a Estados Unidos

¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?

Luis Miguel Victoria Ranfla tenía 65 años y era abogado de profesión. Durante más de tres décadas estuvo vinculado al sindicalismo dentro del ISSSTE, donde inició su carrera en la sección IV relacionada con las clínicas de especialidades. En 2013 llegó a la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), cargo que ocupó durante aproximadamente una década. Desde esa posición se convirtió en una figura influyente dentro del sector salud y del sindicalismo del servicio público en México. Durante su gestión impulsó acuerdos laborales, la creación de nuevas plazas médicas y proyectos de infraestructura sindical. Sin embargo, también enfrentó críticas internas y señalamientos por conflictos dentro del sindicato y disputas en procesos electorales sindicales.

Hasta el momento no se ha reportado la detención de los presuntos agresores.