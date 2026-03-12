José Emilio Levy critica a Ángel Muñoz por rumores de infidelidad

José Emilio Levy reacciona a rumores de infidelidad del esposo de Ana Bárbara

En los últimos días, el nombre de Ana Bárbara se ha colocado entre las principales tendencias en redes sociales, luego de que surgieran rumores sobre una presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, con una periodista de origen costarricense.

Las versiones sobre un posible romance extramarital han generado una ola de comentarios y especulaciones, incluso sobre el futuro de la relación de la intérprete del éxito Bandido.

Ante la polémica, uno de los primeros integrantes cercanos al entorno de la cantante en reaccionar fue José Emilio Levy, quien en distintas ocasiones ha señalado públicamente que no tiene una buena opinión del empresario y que lo considera responsable del distanciamiento con la artista.

Durante una reciente entrevista, el joven habló sobre las imágenes y videos que comenzaron a circular en internet y que, presuntamente, mostrarían una relación entre Muñoz y una periodista.

"Todo está tranquilo, pero sí estoy impactado... Son fotos bastante comprometedoras. Si esto no es falso, la verdad estoy en shock", expresó.

José Emilio también aseguró que, desde hace tiempo, tenía una percepción negativa del empresario, por lo que considera que la situación confirma lo que él pensaba.

"Pues el tiempo me dio la razón. Ya nos dimos cuenta realmente quién es Ángel... Es una mala persona. Le ha hecho mucho daño a Ana Bárbara", comentó.

A pesar de sus declaraciones, el joven envió un mensaje de calma a su familia, especialmente a sus hermanos, ante la controversia que rodea el tema. Además, recordó que la cantante siempre ha defendido a su esposo frente a críticas y señalamientos.

"Ana ha defendido a Ángel contra todo. A capa y espada ha metido las manos al fuego por él", señaló.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido una postura pública detallada sobre las acusaciones, aunque el tema continúa generando conversación en redes sociales y programas de espectáculos.

¿Qué declaró la periodista sobre Ángel Muñoz?

La polémica tomó mayor fuerza después de que el programa El Gordo y La Flaca presentara una entrevista con la periodista costarricense Adriana Tovar, quien aseguró haber mantenido una relación con el empresario.

Según su versión, ambos habrían comenzado una relación el 5 de septiembre de 2025 y se habrían visto en dos ocasiones en México, una en Ciudad de México y otra en Guadalajara.

"La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara. Después ya no pudimos vernos más porque él tenía problemas con su trabajo y no podía salir del país", relató.

Tovar también aseguró que, durante sus conversaciones, el empresario le habría confesado que atravesaba problemas en su matrimonio.

¿Qué más se sabe sobre la situación?

A estas declaraciones se sumó el periodista Jorge Carbajal, quien difundió imágenes de videollamadas que supuestamente habrían ocurrido entre el empresario y la comunicadora.

El material comenzó a circular rápidamente en redes sociales, aumentando aún más el interés del público en la polémica.