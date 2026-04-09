Claudia Sheinbaum anuncia atención médica para mexicanos en el extranjero

En un paso que podría transformar la relación entre México y su diáspora, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el nuevo Sistema Universal de Salud no solo beneficiará a quienes viven dentro del país, sino también a millones de mexicanos que residen en el extranjero.

La propuesta abre una pregunta clave: ¿puede México garantizar atención médica incluso más allá de sus fronteras?

Un sistema que rompe barreras

El proyecto del Sistema Universal de Salud busca algo ambicioso: que cualquier persona mexicana pueda recibir atención médica sin importar su afiliación o ubicación.

Este modelo pretende integrar instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en una sola red, eliminando obstáculos históricos del sistema fragmentado.

Ahora, el anuncio va un paso más allá: incluir a quienes viven fuera del país.

Mexicanos en el exterior: el nuevo enfoque

De acuerdo con lo señalado por Sheinbaum, los mexicanos que radican en el extranjero también podrán acceder a este sistema, lo que representa un cambio importante en la política pública.

Esto podría traducirse en:

- Acceso a servicios médicos al regresar temporalmente a México

- Integración con consulados y programas de apoyo

- Posible uso de herramientas digitales para seguimiento de salud

Aunque aún no se han detallado todos los mecanismos, el objetivo es claro: no dejar a nadie fuera, sin importar dónde viva.

Tecnología y credencial única: la clave

Uno de los pilares del sistema será una credencial única de salud, que permitirá:

- Consultar expedientes médicos en línea

- Agendar citas

- Recibir atención en distintas instituciones

Además, se contempla el uso de plataformas digitales para facilitar la atención incluso a distancia, lo que podría ser especialmente útil para quienes viven en otros países.

¿Por qué importa esta decisión?

México tiene una de las comunidades migrantes más grandes del mundo, con millones de personas viviendo principalmente en Estados Unidos.

Este anuncio no solo es un tema de salud, sino también de identidad y derechos:

- Refuerza el vínculo entre el país y su diáspora

- Reconoce que la salud es un derecho universal

- Podría marcar un precedente en América Latina

El reto: convertir la promesa en realidad

Aunque la propuesta es ambiciosa, su implementación plantea desafíos importantes:

- Coordinación internacional

- Financiamiento del sistema

- Infraestructura digital y médica

- Garantizar atención efectiva, no solo acceso en papel

La experiencia de sistemas anteriores, como el Seguro Popular, muestra que el verdadero reto no es anunciar programas, sino hacerlos funcionar.

Un nuevo concepto de ciudadanía

Más allá de hospitales y consultas, esta iniciativa redefine lo que significa ser mexicano en el siglo XXI.

Porque en esta visión, la ciudadanía no termina en la frontera... y el derecho a la salud tampoco.