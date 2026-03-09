Momentos de tensión: disparan contra la mansión de Rihanna mientras ella estaba dentro

La tranquilidad de uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles se vio interrumpida por un hecho alarmante que involucró a la superestrella del pop Rihanna. La tarde del 8 de marzo, su lujosa residencia en Beverly Hills fue atacada a tiros mientras la cantante se encontraba dentro del inmueble.

Según reportes de la policía de Los Ángeles, una mujer de aproximadamente 30 años llegó en un vehículo y comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra la propiedad utilizando un rifle tipo AR-15. En total se habrían escuchado alrededor de diez disparos, de los cuales al menos cuatro impactaron directamente en la mansión y uno incluso logró atravesar parte de la estructura de la vivienda.

A pesar de la gravedad del ataque, la artista resultó ilesa y no se reportaron heridos. Las autoridades confirmaron que la cantante estaba dentro de la casa cuando ocurrió el incidente, lo que generó momentos de gran tensión.

Una rápida persecución policial

Tras realizar los disparos, la sospechosa intentó escapar del lugar a bordo de un Tesla blanco. Sin embargo, la policía logró localizar el vehículo poco después y detener a la mujer. Durante el arresto, los agentes encontraron el arma utilizada y varios casquillos dentro del automóvil.

Por ahora, el motivo del ataque sigue siendo un misterio. Las autoridades investigan si la agresora tenía algún tipo de relación previa con la cantante o si el incidente fue un acto aislado.

¿Quién estaba dentro de la casa?

Aunque se confirmó que Rihanna estaba dentro de la mansión al momento del tiroteo, aún no se ha aclarado si también se encontraban en la residencia su pareja, el rapero A$AP Rocky, o los tres hijos de la pareja.

No es el primer incidente en su hogar

Este no es el primer episodio inquietante relacionado con la seguridad de la artista. En 2018, un hombre logró ingresar ilegalmente a otra de sus propiedades en Hollywood Hills y permaneció dentro durante varias horas antes de ser descubierto.

Investigación en curso

Actualmente, la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles está a cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las razones detrás del ataque.

Mientras tanto, el caso ha generado preocupación entre los fanáticos de la cantante y en la comunidad de celebridades que residen en la zona, recordando que incluso las figuras más famosas no están exentas de enfrentar situaciones de peligro.