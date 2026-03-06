Fortalecimiento de PYMES y atracción de inversión en Nuevo León

Inversión extranjera y fortalecimiento de PYMES, ejes del crecimiento económico en Nuevo León

Durante un panel sobre inversión y desarrollo económico, especialistas, autoridades y representantes del sector empresarial coincidieron en que el crecimiento de Nuevo León depende de dos palancas complementarias: la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas para integrarlas a cadenas de valor más sofisticadas.

Uno de los mensajes centrales fue que la llegada de nuevas inversiones no depende solo de promoción, sino de la capacidad del estado para ofrecer infraestructura, energía, agua, logística y capital humano. En ese sentido, se destacó que Nuevo León evalúa cada proyecto de inversión con base en variables como el monto a invertir, el número de empleos a generar, el perfil del talento requerido y sus necesidades de infraestructura.

Los especialistas destacan la importancia de la inversión extranjera en el crecimiento de Nuevo León.

Entre las ventajas competitivas del estado se subrayaron la disponibilidad de nueva capacidad energética, la conectividad logística hacia Estados Unidos y un ecosistema industrial ya consolidado. Se mencionó que Nuevo León moviliza 25 mil cruces diarios hacia Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los nodos logísticos más importantes de Norteamérica.

El estado evalúa proyectos de inversión basándose en variables clave para su desarrollo.

Además, se insistió en que el principal diferenciador del estado sigue siendo su capital humano: una fuerza laboral descrita como resiliente, adaptable, capacitada y con capacidad de aprendizaje, lo que ha permitido sostener el crecimiento industrial y atraer reinversión de empresas ya instaladas.