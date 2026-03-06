México se prepara para la revisión del T-MEC: Sheinbaum anuncia nueva ronda de diálogo con Estados Unidos

El futuro del comercio en América del Norte comienza a moverse. El gobierno de México dio un nuevo paso rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los acuerdos comerciales más importantes para la economía de la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se iniciará una ronda de diálogo con autoridades estadounidenses para preparar el proceso de revisión del acuerdo, previsto para este año. Según la mandataria, las conversaciones "van por buen camino" y forman parte de una etapa clave para definir el rumbo del comercio entre los tres países.

Primeros pasos hacia la revisión del tratado

El proceso comenzará con reuniones bilaterales entre funcionarios de México y Estados Unidos. El objetivo es analizar diversos temas económicos y comerciales antes de que se realice la revisión formal del acuerdo que comparten con Canadá.

En este contexto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo reuniones en Washington con representantes comerciales de Estados Unidos para preparar las negociaciones y revisar temas clave del tratado.

De acuerdo con el calendario preliminar, la primera ronda de conversaciones podría iniciar durante marzo, como parte del proceso preparatorio que permitirá identificar los puntos de negociación antes de la revisión oficial del acuerdo.

Un tratado clave para la economía de la región

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es el acuerdo comercial que regula gran parte del intercambio económico en América del Norte. Entró en vigor en 2020 como sustituto del antiguo TLCAN y define reglas para sectores como manufactura, agricultura, inversión y cadenas de suministro.

Cada cierto tiempo, el tratado debe someterse a revisiones para evaluar su funcionamiento y realizar ajustes que permitan mantener la competitividad económica entre los tres países.

Temas que podrían estar sobre la mesa

Entre los asuntos que podrían discutirse en las mesas de diálogo destacan:

reglas de origen para la producción regional

fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte

condiciones para la industria automotriz y manufacturera

cooperación económica entre los tres países

Estos temas son especialmente relevantes en un momento en el que las tensiones comerciales y los cambios en la economía global están obligando a los países a replantear sus estrategias de comercio internacional.

Un proceso que definirá el rumbo económico

Para México, la revisión del T-MEC representa una oportunidad para fortalecer su papel dentro de la economía regional y asegurar que el acuerdo siga beneficiando al país en los próximos años.

Aunque las negociaciones apenas comienzan, el gobierno mexicano mantiene una postura optimista sobre el resultado de este proceso. Si las conversaciones avanzan como se espera, la revisión del tratado podría concluir en 2026, marcando una nueva etapa en la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.