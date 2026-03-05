Frente frío 39 provoca tormentas eléctricas y granizo en Chiapas

Un nuevo frente frío ingresó al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este jueves, una línea seca sobre el noreste del territorio nacional, ocasionará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo, además de fuertes rachas de viento en dicha región, con probabilidad de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

Impacto en el clima nacional

Asimismo, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Península de Yucatán, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.