México blinda el cielo rumbo al Mundial 2026: Sedena prohíbe drones de aficionados y entrena a 8 mil militares

A medida que se acerca el Mundial de Fútbol 2026, México se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el mundo. Pero mientras los estadios se llenarán de emoción y goles, el cielo sobre las sedes mundialistas tendrá reglas estrictas: los drones de uso recreativo estarán prohibidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que no se permitirá el vuelo de drones operados por aficionados durante el torneo, como parte de un amplio operativo de seguridad que busca evitar riesgos durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Acciones de la autoridad

Para vigilar el espacio aéreo, el Ejército mexicano desplegará sistemas antidrones capaces de detectar y neutralizar aeronaves no autorizadas cerca de los estadios y zonas con grandes concentraciones de personas.

Estos dispositivos funcionan bloqueando la comunicación entre el dron y su control remoto, lo que provoca que el aparato pierda la señal, aterrice o regrese a su punto de origen.

El objetivo es evitar posibles incidentes, ya que las autoridades consideran que los drones pueden representar riesgos, desde espionaje y transporte de objetos prohibidos hasta ataques en eventos masivos.

Un ejército preparado para el Mundial

Como parte de la estrategia, alrededor de 8 mil elementos militares están siendo entrenados para participar en las tareas de seguridad durante el torneo.

Estos efectivos estarán enfocados en vigilancia, control del espacio aéreo y respuesta rápida ante cualquier amenaza, trabajando de forma coordinada con policías, autoridades locales y organismos internacionales.

Tres ciudades, miles de aficionados

México será uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano se disputarán 13 partidos, distribuidos en tres sedes principales:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

El partido inaugural del torneo se jugará en la capital del país, lo que incrementa la importancia de los operativos de seguridad.

La amenaza de los narcodrones

Las medidas no son casualidad. En los últimos años, autoridades mexicanas han documentado un aumento en el uso de drones por parte del crimen organizado para vigilancia o ataques con explosivos.

Ante este panorama, el gobierno busca blindar el Mundial tanto en tierra como en el aire, evitando cualquier incidente que pueda poner en riesgo a jugadores, aficionados o turistas.

También lee: Ecuador lanza operación conjunta con Estados Unidos

Un Mundial bajo máxima vigilancia

Con miles de visitantes esperados y la atención del mundo puesta en México, la seguridad se ha convertido en una prioridad absoluta.

El mensaje de las autoridades es claro: durante el Mundial 2026, el espectáculo estará en la cancha... no en el cielo.