México activa el "Plan Kukulkán" para blindar la seguridad en el Mundial 2026

A poco más de un año de que el balón ruede en la Copa del Mundo de 2026, el gobierno federal puso en marcha el "Plan Kukulkán", una ambiciosa estrategia de seguridad con la que México busca garantizar la protección de millones de aficionados, turistas y delegaciones internacionales que visitarán el país durante el torneo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el despliegue de este operativo nacional que coordinará a más de 20 instituciones federales, así como autoridades estatales y municipales de las tres sedes mexicanas del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Acciones de la autoridad

El plan fue presentado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien explicó que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad antes, durante y después del torneo, considerado uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.

México espera recibir millones de visitantes y miles de representantes internacionales, por lo que la estrategia incluye cooperación con autoridades de Estados Unidos y Canadá, países con los que compartirá la organización del Mundial.

Entre las principales acciones contempladas destacan:

- Capacitación especializada para fuerzas de seguridad.

- Simulacros y ejercicios operativos a gran escala.

- Protocolos de actuación homologados entre instituciones.

- Monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana.

- Coordinación internacional para intercambio de información.

Tres fuerzas especiales para proteger las sedes

Como parte del Plan Kukulkán, el gobierno autorizó la creación de tres Fuerzas de Tarea Conjuntas, una en cada ciudad sede, encargadas de resguardar estadios, hoteles, aeropuertos, zonas de entrenamiento y espacios donde se concentrarán los aficionados.

Además, el operativo contempla vigilancia en aeropuertos, transporte, zonas turísticas y centros de hospedaje para evitar delitos y garantizar la movilidad segura de visitantes y selecciones.

Un reto de seguridad para el país

El Mundial de 2026 representa una oportunidad histórica para México, pero también un desafío en materia de seguridad. Por ello, el gobierno busca proyectar al país como un destino confiable para eventos internacionales, mediante un despliegue de seguridad que podría involucrar a cerca de 100 mil elementos de diversas corporaciones.

Con el Plan Kukulkán en marcha, las autoridades aseguran que el objetivo es claro: que el Mundial 2026 se viva como una fiesta del fútbol en un ambiente seguro para todos.