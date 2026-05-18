Protestas en Mahahual llevan a revisión del parque acuático de Royal Caribbean

Sheinbaum ordena revisión ambiental al proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluará la viabilidad ambiental del parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual para evitar daños ecológicos.

Tras las recientes protestas ciudadanas contra la construcción de un parque acuático de la naviera Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar una revisión exhaustiva del proyecto para garantizar la protección del ecosistema local.

"No debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante, particularmente para los arrecifes", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa de este lunes 18 de mayo.

Sheinbaum aseguró al pueblo de México que su administración no permitirá que ninguna inversión privada ponga en riesgo la biodiversidad de la región.

Acciones de la autoridad

En ese sentido, abrió la puerta a una reubicación del proyecto para conciliar el desarrollo económico con la conservación ambiental.

Prioridad ecológica: Protección estricta a los arrecifes y al entorno natural de Mahahual.

Alternativa viable: La mandataria sugirió que, de ser necesario, el proyecto de la naviera podría trasladarse a otra zona de Quintana Roo con menor impacto ambiental.

"En todo caso, se puede llevar el proyecto a otra zona de Quintana Roo, que no tenga tantos impactos (ambientales) en la zona", sostuvo la presidenta.