¿El árbitro ya tiene camiseta? Acusan "captura" del INE rumbo a las elecciones de 2027

Mientras México se acerca a las cruciales elecciones de 2027, una pregunta incómoda empieza a circular en los pasillos políticos: ¿el Instituto Nacional Electoral sigue siendo un árbitro independiente o ya tiene favoritos?

La polémica estalló luego de nuevos movimientos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), donde perfiles ligados al círculo de influencia de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, fueron colocados en áreas consideradas estratégicas para la operación electoral. El debate no es menor: estas oficinas son las que vigilan temas tan delicados como organización electoral, fiscalización y operación institucional rumbo al proceso de 2027.

El argumento oficial es claro: se trata de nombramientos legales y necesarios para fortalecer al instituto de cara al proceso electoral más complejo en años. Desde la presidencia del INE se sostiene que las designaciones responden a capacidades técnicas y a la necesidad de estabilidad operativa.

Pero los críticos ven otra historia.

Diversas voces dentro y fuera del ámbito electoral han comenzado a advertir que estos cambios podrían representar una "reconfiguración política" del árbitro electoral, justo cuando se aproxima una elección que renovará gubernaturas, Congreso y múltiples cargos locales. La preocupación aumentó porque recientes reformas ampliaron las facultades de la presidencia del INE para hacer nombramientos sin necesidad de construir consensos con el resto del Consejo General, algo que antes funcionaba como contrapeso institucional.

¿Qué opinan los críticos sobre el INE?

La narrativa es explosiva: para unos, se trata de una modernización del instituto; para otros, es el riesgo de que el árbitro deje de parecer neutral.

Y el momento no podría ser más delicado. El propio INE ha advertido sobre la enorme presión logística que enfrentará el proceso de 2027 por la coincidencia de elecciones federales, locales y judiciales, lo que ya ha encendido alertas sobre capacidad operativa y confianza ciudadana.

La percepción pública y la imparcialidad del INE

El problema de fondo no es solo quién ocupa las oficinas, sino la percepción pública. Porque en política, a veces no basta con ser imparcial: también hay que parecerlo.

La pregunta que ya incendia redes es inevitable: Si el árbitro cambia de piezas antes del partido más importante... ¿quién garantiza que el juego siga siendo parejo?