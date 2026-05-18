Claudia Sheinbaum aclara acusaciones de Trump sobre narcotráfico

'Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí´... Sheinbaum tras acusaciones de Trump sobre narcogobierno en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió este lunes a responder a las declaraciones realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump durante su administración sobre presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y el narcotráfico.

Durante la conferencia matutina, la mandataria aclaró que, aunque Trump ha hecho declaraciones públicas relacionadas con "gobiernos de narcos" en México, nunca le ha expresado directamente esa acusación durante las conversaciones bilaterales. "El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos, no me lo dice a mí. Ha dicho que en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la Presidenta. Y además siempre le he dicho: no es cierto", afirmó Sheinbaum frente a medios de comunicación.

¿Qué declaró Sheinbaum sobre las acusaciones de Trump?

Las declaraciones ocurren en medio de una etapa de presión diplomática y mediática relacionada con investigaciones abiertas en Estados Unidos contra exfuncionarios ligados a Sinaloa.

Relación entre México y Estados Unidos

Lejos de plantear un rompimiento con Washington, Sheinbaum anunció que en los próximos días sostendrá una agenda intensa de reuniones con funcionarios estadounidenses enfocados en temas de seguridad, combate al narcotráfico y cooperación bilateral.