Dos detenidos tras agresión armada al SPF en Tamaulipas

Detienen a dos presuntos implicados en ataque contra elementos del SPF en Tamaulipas; un oficial murió.

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la agresión armada registrada en Tamaulipas contra integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF), hecho en el que un elemento perdió la vida y otro más resultó lesionado.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que las capturas fueron resultado de acciones coordinadas implementadas tras el ataque ocurrido en territorio tamaulipeco.

"En seguimiento a la agresión contra elementos del @spf_sspc en Tamaulipas, se desplegaron acciones coordinadas que permitieron la detención de dos sujetos relacionados con estos hechos; además se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo", señalaron las autoridades federales.

Asimismo, agregaron que continúan las labores para ubicar al resto de las personas involucradas. "Continuamos trabajando de manera coordinada para detener a todos los involucrados", indicó el mensaje oficial.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó previamente que los hechos ocurrieron el 17 de mayo, cuando integrantes del Servicio de Protección Federal concluían sus labores y se desplazaban por una vialidad de Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por la dependencia, los agentes estuvieron involucrados inicialmente en un accidente de tránsito, luego de que una camioneta impactara la unidad en la que viajaban.

Tras el choque, el vehículo presuntamente responsable intentó escapar, lo que derivó en una persecución por parte de los oficiales. Durante el seguimiento, los tripulantes comenzaron a realizar disparos de arma de fuego contra los elementos federales.

La SSPC detalló que, posteriormente, arribó otra camioneta con personas armadas que también accionaron armas de fuego contra los integrantes del SPF, situación que provocó un enfrentamiento.

Según la versión oficial, los uniformados repelieron la agresión al considerar que su integridad física se encontraba en riesgo.