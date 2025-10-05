Claudia Sheinbaum Pardo presenta su primer Informe de Gobierno en Zócalo capitalino

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en ocupar la Presidencia de México en más de 200 años de historia, se presenta hoy ante sus seguidores y la nación para ofrecer su primer Informe de Gobierno. Sheinbaum, quien ganó las elecciones de julio de 2024 con la votación más alta jamás registrada para un candidato presidencial, cumple así más de un año al frente del Ejecutivo federal.

El evento masivo se desarrolla esta mañana de domingo en el Zócalo capitalino, la plaza emblemática donde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha cimentado su base desde los años de su fundador, Andrés Manuel López Obrador.

La cita para el acto central donde la mandataria rendirá cuentas y detallará las acciones de su administración es a las 11:00 horas. Para ambientar la jornada, la música regional ha estado presente: a las 09:30 horas se escuchó la canción "Llegamos todas", y tanto el mariachi como un grupo musical de la Secretaría de Marina han amenizado la espera.

En esta concentración pública, la presidenta Sheinbaum ofrecerá un balance exhaustivo de los logros y avances alcanzados durante su primer año de gestión. El informe puede seguirse en vivo a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México y de la propia presidenta en redes sociales, así como en diversos canales de televisión abierta, privada y medios públicos.