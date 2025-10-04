Grupo México presenta propuesta formal para adquirir Banamex

CIUDAD DE MÉXICO – En un movimiento que sacude al sector financiero, el conglomerado Grupo México, encabezado por Germán Larrea, presentó una propuesta formal para adquirir hasta el 100 por ciento de las acciones de Grupo Financiero Banamex, actualmente propiedad de Citigroup (Citi).

Esta oferta marca el regreso de Grupo México al proceso de compra, después de que la empresa se retirara de las negociaciones en 2023. La nueva propuesta surge pocos días después de que Citi anunciara un acuerdo con el empresario Fernando Chico Pardo para la compra del 25 por ciento de Banamex.

Detalles de la oferta y la visión de Larrea

Grupo México propuso, en caso de que la familia Chico Pardo mantenga su 25 por ciento de participación, adquirir el 75 por ciento restante de Banamex a un precio equivalente a 0.80 veces su valor en libros. En su comunicado, Grupo México señaló que si la familia Chico decidiera mantener su participación, "nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado".

El principal objetivo de la firma de Larrea es doble:

La adquisición total de Banamex.

Garantizar que el banco pase a manos de un grupo de capital mayoritariamente mexicano.

Revisión regulatoria y seguridad jurídica

De recibir el aval de Citigroup, la operación estará sujeta a las correspondientes revisiones regulatorias y de competencia en México. Grupo México enfatizó su intención de que, una vez concretada, Banamex quede regulado exclusivamente por las autoridades financieras mexicanas.

El regreso de Grupo México a la puja por Banamex intensifica la expectativa sobre el futuro del histórico banco y su destino en manos de capital nacional, un tema que ha sido prioritario para el gobierno federal.