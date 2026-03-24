Claudia Sheinbaum pide no cuestionar a la fiscal Godoy en conferencia

En medio del ritmo habitual de la conferencia matutina, un comentario breve de la presidenta Claudia Sheinbaum bastó para encender el debate político y mediático: pidió a los periodistas no cuestionar a la fiscal Ernestina Godoy sobre temas relacionados con la Fiscalía General de la República (FGR).

La escena ocurrió cuando Godoy acudió como invitada a Palacio Nacional. Su objetivo no era responder cuestionamientos sobre la situación de la FGR, sino presentar una iniciativa clave: un proyecto para homologar el delito de feminicidio en todo el país y endurecer su investigación.

Sin embargo, antes de que comenzaran las preguntas, la presidenta fue clara: la fiscal “tiene sus propios espacios” para responder sobre la Fiscalía. El mensaje fue directo y dejó ver una intención de mantener el enfoque del evento… aunque también abrió nuevas preguntas.

Más que una petición: control del mensaje

La intervención de Sheinbaum no fue un simple detalle logístico. Para muchos, reflejó una estrategia de comunicación: evitar que un tema complejo —el funcionamiento de la FGR— desplazara el objetivo central de la conferencia.

Y es que la Fiscalía atraviesa un momento clave. Desde la llegada de Godoy al cargo, se han impulsado cambios internos, reestructuraciones y un plan para fortalecer su presencia en los estados.

En ese contexto, permitir preguntas abiertas podría haber llevado la conversación hacia críticas, polémicas o cuestionamientos sobre estos procesos.

También lee: El domingo 29 de marzo Suspenderá CFE servicio de energía Eléctrica en la Cd. de Nueva Rosita

Godoy, en el centro de la transformación

La figura de Ernestina Godoy no es menor. Su llegada a la FGR forma parte de un rediseño institucional más amplio impulsado por el actual gobierno. La fiscal prepara incluso un plan de trabajo que busca reforzar la coordinación con las entidades del país y mejorar la operación de la Fiscalía.

Además, su gestión ha estado acompañada de cambios internos importantes, como la reestructuración de delegaciones estatales, lo que ha generado tanto respaldo como críticas en el ámbito político.

Entre la agenda pública y la autonomía

El episodio también reaviva un tema de fondo: la relación entre el poder político y una institución que, en teoría, debe ser autónoma.

Mientras el gobierno respalda el trabajo de la fiscal y busca impulsar reformas, la decisión de limitar preguntas en un espacio público genera debate sobre transparencia, control del discurso y rendición de cuentas.

¿Se trató de una simple organización del evento o de una señal más profunda sobre cómo se manejarán los temas sensibles?

Un momento pequeño, una discusión grande

Lo ocurrido en la mañanera podría parecer un detalle menor, pero refleja tensiones más amplias: la construcción de una nueva etapa en la FGR, el papel de la comunicación presidencial, y el equilibrio entre control político y apertura informativa.

En política, a veces una frase basta para abrir una conversación nacional. Y esta vez, ese fue exactamente el caso.