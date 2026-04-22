Claudia Sheinbaum presenta el ABC de las emociones para jóvenes

En un país donde crecer ya no es sencillo, hablar de emociones se ha convertido en una necesidad urgente. Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una estrategia con un nombre simple pero ambicioso: el "ABC de las emociones".

La propuesta no busca solo enseñar teoría. Quiere algo más profundo: dar herramientas reales a los adolescentes para entender lo que sienten, antes de que esas emociones se conviertan en problemas mayores.

¿Por qué ahora?

La salud mental juvenil está en un punto crítico. Datos recientes indican que uno de cada siete adolescentes en el mundo enfrenta problemas de salud mental, y la mayoría no recibe atención adecuada.

En México, la situación no es muy distinta. Factores como:

- presión social

- uso intensivo de redes sociales

- violencia e incertidumbre

- consumo de sustancias

han creado un entorno emocional complejo para las nuevas generaciones.

Ante este panorama, el gobierno decidió actuar desde la raíz: la educación emocional en las escuelas.

¿Qué es el "ABC de las emociones"?

Aunque suene sencillo, el programa tiene un enfoque integral. La idea central es que los jóvenes aprendan a:

- A — Aceptar lo que sienten

- B — Buscar apoyo y comprender sus emociones

- C — Canalizar lo que viven de forma saludable

No se trata solo de identificar emociones como tristeza, enojo o ansiedad, sino de entenderlas, nombrarlas y manejarlas.

La escuela como punto de partida

El plan se implementará principalmente en secundarias y preparatorias. De hecho, el gobierno ya trabaja en incluir espacios semanales dedicados a la salud mental dentro del horario escolar.

Además, la estrategia contempla:

- guías para docentes

- materiales para padres de familia

- acompañamiento profesional

- actividades grupales

La intención es clara: que la salud mental deje de ser un tema aislado y se vuelva parte de la vida cotidiana escolar.

Más allá de prevenir: entender

Uno de los puntos clave del programa es cambiar el enfoque tradicional. En lugar de reaccionar solo ante crisis, la estrategia busca prevenir desde la comprensión emocional.

Esto responde a una idea que la propia presidenta ha señalado en distintos momentos: los problemas en adolescentes no deben tratarse solo con castigos, sino con atención integral.

El reto invisible: redes sociales y emociones

El "ABC de las emociones" también reconoce un factor clave del mundo actual: el impacto de las redes sociales en la salud mental. Ansiedad, comparación constante y sobreexposición son parte del día a día digital de los jóvenes. Por eso, el programa incluye orientación sobre el uso responsable de plataformas digitales, integrándolo al bienestar emocional.

Una apuesta a largo plazo

Más que una campaña temporal, esta estrategia busca sembrar algo duradero: una generación que sepa hablar de lo que siente. Porque entender las emociones no solo previene problemas de salud mental. También:

- mejora la convivencia

- reduce la violencia

- fortalece la autoestima

- crea adultos más conscientes

En pocas palabras, el "ABC de las emociones" es una respuesta a una realidad urgente: los adolescentes necesitan algo más que educación académica. Necesitan aprender a lidiar con lo que sienten. Y quizá, en esa simple idea —nombrar, entender y gestionar emociones— esté una de las claves para transformar el futuro.