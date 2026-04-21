Omar García Harfuch destaca respuesta rápida ante ataque en Teotihuacán

El 20 de abril de 2026 parecía un día cualquiera en Teotihuacán. Turistas de todo el mundo recorrían sus milenarias pirámides, sin imaginar que en cuestión de minutos el sitio histórico se convertiría en escenario de terror.

Desde lo alto de la Pirámide de la Luna, un hombre armado abrió fuego contra los visitantes. El ataque dejó una turista canadiense muerta y al menos 13 personas heridas, generando caos, pánico y una estampida entre quienes intentaban ponerse a salvo.

La respuesta que evitó una catástrofe mayor

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la rápida acción de la Guardia Nacional fue clave para contener la violencia.

El funcionario destacó que los elementos lograron neutralizar al agresor en cuestión de minutos, evitando que el número de víctimas fuera mucho mayor. En palabras del propio Harfuch, la intervención "evitó una tragedia mayor", subrayando que el tiempo de reacción fue determinante para impedir que el atacante continuara disparando contra más turistas.

Reportes coinciden en que el agresor fue cercado en un lapso aproximado de 9 a 10 minutos tras iniciar el ataque, lo que permitió aislar la amenaza rápidamente.

Un ataque planeado que sorprendió a todos

Las investigaciones revelaron que el atacante, un hombre de 27 años, actuó en solitario y había planeado el atentado con anticipación. Incluso había visitado previamente el sitio para estudiar el terreno.

Armado con un revólver, disparó desde una posición elevada, lo que aumentó el riesgo para las personas en la explanada. Entre los heridos había turistas de diversas nacionalidades, incluidos menores de edad.

El hecho no solo sacudió a quienes estaban presentes, sino que encendió alarmas a nivel internacional sobre la seguridad en uno de los destinos turísticos más importantes de México.

El punto débil: la seguridad en sitios turísticos

Tras el ataque, surgió una pregunta inevitable: ¿cómo logró ingresar un arma a un sitio tan vigilado?

Autoridades reconocieron que existen áreas de oportunidad en los controles de acceso. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló la necesidad de reforzar protocolos, incluyendo la posible instalación de detectores y mayor presencia de seguridad.

Lo que viene: más vigilancia y cambios urgentes

Como respuesta inmediata, el gobierno anunció:

- Refuerzo de la Guardia Nacional en zonas arqueológicas

- Mayor vigilancia física y tecnológica

- Revisión de accesos en sitios turísticos

- Nuevos protocolos de seguridad para visitantes

Estas medidas buscan recuperar la confianza en espacios que, hasta ahora, se consideraban seguros.

Una lección dolorosa

Lo ocurrido en Teotihuacán marca un antes y un después. Nunca antes un sitio arqueológico mexicano había sido escenario de un ataque de este tipo.

Y aunque la tragedia dejó heridas profundas, también dejó una conclusión clara: la rapidez de respuesta puede marcar la diferencia entre una tragedia... y una catástrofe aún mayor.