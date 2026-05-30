Desaparece maestro en Durango; esposa lo encuentra con su amante

DURANGO, México (AP) — Un profesor universitario de 37 años de edad que había sido reportado como desaparecido en el estado de Durango fue localizado tras confirmarse que no se encontraba en una situación de riesgo, sino que había decidido abandonar su hogar para huir con una compañera de trabajo de la misma institución educativa.

El docente, identificado como Manuel Alejandro Sandoval Pacheco, había sido visto por última vez el pasado viernes 22 de mayo en la ciudad de Durango, la capital del estado. Tras perder el contacto, su esposa, Ileana Vidales, interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales, lo que derivó en la emisión formal de una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango.

A través de plataformas digitales, la cónyuge difundió inicialmente la fotografía de Sandoval Pacheco y de la camioneta en la que se trasladaba, solicitando la colaboración de la ciudadanía ante la desesperación familiar por el desconocimiento de su paradero.

Sin embargo, tras varios días de indagatorias y reportes de localización, la propia denunciante actualizó la situación en sus cuentas de redes sociales para informar el hallazgo del docente en compañía de otra mujer. Vidales expuso públicamente que su esposo mantenía una relación extramarital con una empleada de la misma universidad donde laboraba y que la aparente desaparición fue planeada.

Acciones de la autoridad

En su declaración pública, la afectada acusó directamente a los familiares del profesor de tener conocimiento previo sobre su paradero y de encubrir las acciones del docente, ocultando datos tanto a su círculo cercano como a los agentes de investigación durante el despliegue del protocolo de búsqueda.

La esposa del implicado manifestó que la falsa ausencia representó una burla para la ciudadanía y para las agrupaciones civiles de madres buscadoras que afrontan tragedias reales de desaparición en la entidad. Asimismo, calificó el hecho como una falta de respeto al uso de recursos públicos y humanos por parte de la Fiscalía de Durango, organismo que moviliza infraestructura operativa para casos de carácter prioritario y urgente.

Reacciones de la comunidad

Tras los acontecimientos, la denunciante responsabilizó de manera directa a Manuel Alejandro Sandoval Pacheco y a sus familiares de cualquier atentado o situación de riesgo que pudiera afectar su integridad física o la de sus allegados, solicitando a las autoridades correspondientes la aplicación de sanciones administrativas o legales aplicables por la movilización innecesaria de los cuerpos de seguridad estatal.