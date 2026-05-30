México impone restricción de entrada por brote de ébola: David Kershenobich

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Gobierno de México impuso una restricción temporal de 60 días naturales para impedir la entrada al país de pasajeros internacionales que no cuenten con pasaporte mexicano o permiso de residencia vigente y que hayan viajado en los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo (RDC) o Sudán del Sur, ante el actual brote de ébola en la región africana.

La aerolínea VivaAerobus informó a través de la red social X que la medida fue dictada por las autoridades sanitarias y migratorias mexicanas. La disposición federal entró en vigor a partir de las 00:00 horas locales del jueves 28 de mayo, estableciendo controles adicionales en las terminales aéreas internacionales.

Restricción de entrada a México por brote de ébola

La medida restrictiva se da a menos de dos semanas del arranque de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 en el país, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en la capital mexicana. La preocupación pública aumentó debido a que la selección de la República Democrática del Congo, una de las naciones más afectadas por la enfermedad, disputará un encuentro del Mundial contra Colombia el próximo 23 de junio en la sede de Guadalajara.

Recientemente, el titular de la Secretaría de Salud de México, David Kershenobich, descartó la existencia de casos de ébola en territorio nacional y aseguró que el riesgo de propagación es "muy bajo". No obstante, la dependencia recomendó a la población aplazar viajes provenientes de naciones con transmisión activa del virus.

Reacciones a nivel global sobre el brote de ébola

El brote ha generado diferentes reacciones a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó que no aconseja restringir los viajes ni el comercio con la República Democrática del Congo o Uganda. En contraste, el Gobierno de Estados Unidos también prohibió el ingreso de personas que hayan estado en dichos países o en Sudán del Sur, extendiendo la restricción incluso a sus residentes permanentes legales.

De acuerdo con datos de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), la República Democrática del Congo registra actualmente 246 "muertes sospechosas" causadas por este brote, el cual constituye la decimoséptima epidemia de ébola que enfrenta esa nación desde que el virus fue detectado por primera vez en el año 1976.