Sheinbaum impulsa una revolución en el Congreso: "Que nadie llegue sin el voto del pueblo"

En un anuncio que promete encender el debate político nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles una propuesta de reforma electoral ambiciosa cuyo eje central es transformar radicalmente la manera en que se eligen los integrantes de la Cámara de Diputados.

"El pueblo decide", ha sido la consigna repetida por la mandataria, quien propone que los 500 diputados federales sean electos por votación directa, eliminando el controvertido sistema de listas cerradas que hoy define a buena parte de los legisladores.

Una democracia más directa, según el gobierno

Actualmente, la Cámara de Diputados se compone de:

300 diputaciones por mayoría relativa (cada distrito con un ganador), y

200 diputados de representación proporcional denominados "plurinominales", elegidos a partir de listas que los partidos integran y ordenan internamente.

Con la reforma, esos 200 espacios seguirán existiendo como cifra, pero todos serán electos mediante voto ciudadano directo:

Candidatos que no ganen en distritos pero obtengan buen respaldo podrán llegar al Congreso.

Otros legisladores se definirán por circunscripción abierta.

También habrá representación directa de mexicanos que viven en el extranjero.

La idea, explica el gobierno, es que nadie se convierta en legislador por acuerdos internos de partido: "Todos a buscar el voto popular", resumió la presidenta en su conferencia.

Más cambios en la estructura política

La reforma no solo toca a los diputados, sino también propone ajustes importantes:

Reducción de costos electorales:

Se plantea recortar hasta un 25% el gasto en elecciones, incluyendo presupuesto para el Instituto Nacional Electoral, partidos políticos y órganos electorales locales.

Transformación del Senado:

La cámara alta pasaría de 128 a 96 senadores, con eliminación de las listas plurinominales en esa cámara.

Regulación de tecnología y participación:

Incluye temas como el uso de inteligencia artificial en procesos electorales, fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana y medidas para combatir desinformación.

No al nepotismo y no reelección consecutiva:

Se reitera la prohibición de que puestos públicos se hereden en familia y se ajustan reglas sobre reelección.

Resistencia y tensiones políticas

La propuesta ha encontrado críticas incluso dentro del bloque oficialista. Algunos aliados de Morena, como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, han mostrado reservas ante ciertos puntos, especialmente los que afectan los recursos y representación de los partidos.

Mientras tanto, fuerzas de oposición han advertido que eliminar las listas plurinominales puede debilitar la representación de minorías políticas y concentrar poder en quienes obtienen mayor votación. Organizaciones civiles y expertos han señalado que cambios de este tipo requieren amplio diálogo y consenso para no poner en riesgo equilibrios fundamentales de la democracia mexicana.

¿Qué sigue?

La iniciativa formal será enviada al Senado de la República para su discusión y análisis en los próximos días. Para que pueda convertirse en ley, se necesitarán mayorías calificadas en las dos cámaras, lo que significa negociaciones intensas con distintos grupos legislativos.