FIFA evalúa seguridad en Monterrey para partidos de repesca

MONTERREY, Nuevo León – La realización de los partidos de la repesca intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026, programados para celebrarse en Monterrey, se encuentra bajo una estricta evaluación por parte del comité organizador y autoridades deportivas internacionales. La reciente ola de violencia, bloqueos y enfrentamientos registrados en Nuevo León y estados vecinos ha encendido las alarmas sobre la viabilidad de garantizar la seguridad de las selecciones y la afición.

Fuentes cercanas a la organización indicaron que la FIFA mantiene un monitoreo constante de la situación tras la "madrugada de terror" vivida en la región el día de hoy. Aunque el Estadio BBVA (Estadio Monterrey) cumple con los estándares técnicos, el entorno de inestabilidad política y social podría forzar un cambio de sede de último momento para proteger la integridad de los participantes.

¿Cómo se garantiza la seguridad en Monterrey?

El protocolo de seguridad para un evento de esta magnitud exige que la ciudad sede garantice no solo la seguridad dentro del recinto, sino también en las rutas de traslado, hoteles de concentración y zonas de aficionados (Fan Zones). Los recientes narcobloqueos en las arterias principales que conectan con Nuevo León han generado dudas sobre si las autoridades locales pueden blindar la zona ante un evento de clase mundial.

"La seguridad es la prioridad número uno para la FIFA. Se están analizando los reportes de inteligencia de las últimas 24 horas para determinar si es necesario activar un plan de contingencia que incluya el traslado de estos encuentros a sedes alternativas", señaló un portavoz consultado sobre el tema.

Impacto en la imagen de Monterrey como sede mundialista

Perder los partidos de repesca sería un golpe severo para la imagen de Monterrey de cara a la inauguración oficial del torneo en junio de este año. La capital de Nuevo León ha realizado inversiones millonarias en infraestructura y logística para demostrar que es capaz de albergar la máxima fiesta del fútbol.

Por su parte, el Gobierno del Estado ha reiterado que las fuerzas de seguridad están trabajando para restablecer el orden total y que existen operativos especiales diseñados exclusivamente para los eventos deportivos. Sin embargo, la presión internacional crece conforme se acercan las fechas de estos encuentros decisivos, donde selecciones de diversos continentes buscarán sus últimos boletos al Mundial.

¿Qué sigue para los aficionados?

Hasta el momento, la venta de boletos y los preparativos logísticos continúan en marcha, pero se ha recomendado a los seguidores nacionales y extranjeros mantenerse informados a través de los canales oficiales. En caso de una reubicación, la FIFA cuenta con sedes de reserva en Estados Unidos y otras ciudades de México que presentan índices de seguridad más estables en el presente trimestre.