Claudia Sheinbaum Afina Reforma Electoral en Palacio Nacional, pero Alianza Oficialista Entra en Zona de Tensión

Ciudad de México, 23 de febrero de 2026 — En lo que se esperaba como la antesala definitiva de un nuevo capítulo legislativo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los líderes de los partidos del bloque oficialista —Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— se reunieron la noche de este lunes en Palacio Nacional para realizar una revisión final de la reforma electoral que será presentada ante el Congreso de la Unión en los próximos días.

¿Qué se analizó en el encuentro?

El objetivo principal de esta reunión fue examinar y ajustar los detalles clave de una reforma que busca, entre otras cosas:

- Reducir los costos operativos del sistema electoral.

- Modificar la asignación y reglas de las diputaciones y senadurías de representación proporcional.

- Ajustar el financiamiento público a los partidos políticos.

- Reforzar mecanismos de participación ciudadana.

A la mesa acudieron figuras clave como Luisa María Alcalde (dirigente nacional de Morena) y Jorge Emilio González Martínez del PVEM, quien representó al senador Manuel Velasco Coello, así como el diputado Carlos Puente. Por parte del PT también estuvo presente su dirigente nacional, Alberto Anaya. También participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, Pablo Gómez.

¿Hubo acuerdo... o no?

La reunión no logró un consenso absoluto entre los partidos aliados. Según fuentes presentes, existen diferencias puntuales que no se han resuelto:

El PT y el PVEM han expresado reservas sobre la eliminación o reducción de plurinominales y los recortes al financiamiento público, dos ejes centrales del proyecto impulsado por Sheinbaum y Morena.

Aunque la revisión fue exhaustiva, aún no hay un respaldo formal de PT y PVEM para apoyar todos los puntos de la reforma.

¿Qué sigue?

La presidenta Sheinbaum ha mantenido firme su agenda: presentar la iniciativa de reforma electoral en tiempo y forma, con o sin acuerdos completos, aunque la presentación oficial programada para este martes fue pospuesta para permitir más negociaciones con sus aliados.

Este movimiento político en Palacio Nacional ocurre en un contexto más amplio de tensiones internas en la coalición gobernante. La reforma se encuentra en un punto crítico, pues requiere mayoría calificada en el Congreso para avanzar, y sin el respaldo sólido del PT y PVEM su futuro legislativo podría verse comprometido.

¿Por qué importa esta reforma?

Más allá de ajustes técnicos, esta iniciativa representa un cambio de rumbo en el sistema electoral mexicano, con implicaciones profundas en cómo se organizan las elecciones y cómo se financian los partidos. También pone a prueba la unidad política dentro de la llamada "Cuarta Transformación", ya que pone en tensión intereses distintos dentro de la coalición, particularmente entre Morena y sus aliados parlamentarios.

En los próximos días —y con la presentación formal al Congreso— se definirá si esta propuesta se convierte en un punto de inflexión histórico o queda atrapada por las discrepancias internas.