Tationil Plus: el misterioso medicamento que llamó la atención tras la caída de ´El Mencho´

En los últimos días, uno de los objetos más discutidos entre investigadores, periodistas y redes sociales no fue un arma, documentos o dinero: fue un medicamento llamado Tationil Plus, encontrado en la casa donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su presencia ha generado curiosidad sobre qué es, para qué sirve realmente y por qué estaba ahí.

¿Qué es el Tationil Plus?

Tationil Plus no es una píldora común. Se trata de un producto compuesto principalmente por glutatión reducido (GSH), uno de los antioxidantes naturales más poderosos que existen en el cuerpo, y normalmente viene en presentaciones inyectables de 3000 mg, administradas por vía intravenosa o intramuscular.

Este compuesto se utiliza principalmente como:

- Antioxidante potente para neutralizar radicales libres y proteger células.

- Apoyo para detoxificación hepática y salud del hígado.

- Complemento en terapias de bienestar celular y longevidad.

- Tratamientos contra estrés oxidativo o fatiga crónica.

En algunos sectores, también se usa con fines estéticos, como tratar de mejorar el tono de la piel.

A diferencia de otros fármacos más estrictamente clínicos, su uso no es de venta libre y siempre debe administrarse bajo supervisión médica.

¿Por qué se habló tanto de él?

El hallazgo del medicamento en la propiedad del exlíder criminal reavivó los debates sobre la salud y la vida privada de Oseguera Cervantes. En redes y medios se especuló que el Tationil Plus era parte de un tratamiento para insuficiencia renal crónica, una condición de salud delicada que se cree que padecía desde hace años.

Sin embargo, expertos médicos consultados por otros medios señalan que no es un tratamiento estándar para fallo renal, sino más bien un complemento antioxidante cuyo uso clínico principal es otro.

Efectos secundarios y advertencias

Aunque muchas personas toleran bien este tipo de tratamientos, no está exento de riesgos. Algunos posibles efectos adversos incluyen:

- Náuseas, vómitos y dolor abdominal.

- Flatulencia o hinchazón leve.

- Reacciones alérgicas en la piel.

- Dificultad respiratoria en casos raros.

- Dolores de cabeza o mareos.

- Posible reducción de minerales como el zinc con uso prolongado.

- Mayor sensibilidad al sol.

Como ocurre con cualquier medicamento o tratamiento complementario, su uso debe ser evaluado por un médico, y no es una opción recomendada sin prescripción profesional.

¿Cuánto cuesta?

El Tationil Plus no es barato: una caja con varias ampolletas puede costar desde aproximadamente 6,000 hasta 30,000 pesos mexicanos, dependiendo de la presentación y del lugar donde se adquiera.

Esa variación de precio lo convierte en un producto de nivel "premium" dentro del espectro de antioxidantes o terapias complementarias, especialmente si se compara con suplementos de glutatión más económicos que se venden en otras formas, como cápsulas o polvos.

Contexto médico vs. narrativa popular

Mientras algunos medios relacionan el hallazgo del Tationil Plus con la salud renal de ´El Mencho´, los médicos explican que no es un tratamiento específico para insuficiencia renal sino un complemento antioxidante cuya eficacia en ciertas aplicaciones aún no está completamente respaldada por la evidencia científica sólida.

En otras palabras: su presencia levanta más preguntas sobre estilo de vida, atención médica personalizada y decisiones de salud que una respuesta definitiva sobre una condición médica puntual.

El Tationil Plus es un producto con propiedades antioxidantes y aplicaciones diversas, desde apoyo celular hasta algunos usos estéticos. El debate sobre su papel en la salud de una figura mediática ha aumentado su notoriedad, pero su uso siempre debe estar respaldado por un profesional médico, y no debe considerarse un tratamiento milagroso.