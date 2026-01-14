Claudia Sheinbaum anuncia 400 mil viviendas para el bienestar en 2026

El Gobierno de México planea construir 400 mil Viviendas para el Bienestar en 2026 y entregar 200 mil escrituras para fortalecer el acceso a vivienda digna.

Durante La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta de vivienda para 2026 forma parte de un programa fortalecido respecto a su planteamiento original. La estrategia pasó de una proyección inicial de un millón de viviendas a un objetivo sexenal de hasta 1.8 millones de viviendas nuevas.

Este crecimiento ha sido posible gracias a la ampliación de capacidades del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fovissste, instituciones que concentran el mayor esfuerzo público en materia habitacional y que ahora operan de manera coordinada.

Avances registrados durante 2025

Vega Rangel subrayó que en 2025 se superó la meta de suscripción de vivienda, al alcanzarse 393 mil 686 viviendas contratadas mediante 478 proyectos distribuidos en 31 entidades del país. Este avance beneficiará de manera directa a 1.4 millones de personas.

Además, durante el mismo año se otorgaron 420 mil subsidios, apoyos o créditos, concentrados principalmente en el oriente del Estado de México, una de las zonas con mayor presión demográfica y necesidad de vivienda social.

Estos resultados colocan al Programa de Vivienda para el Bienestar como uno de los ejes centrales de la política social del actual gobierno, al combinar construcción, financiamiento y planeación territorial.

Certeza jurídica y rescate de créditos

Otro de los pilares del programa es la certeza jurídica sobre la propiedad. En 2025 se entregaron 270 mil documentos, entre escrituras, regularización de lotes y liquidación de créditos, lo que benefició a 970 mil personas en todo el país.

La secretaria también destacó la reestructuración de 4.8 millones de créditos considerados impagables, mediante esquemas impulsados por Infonavit y Fovissste, con el objetivo de evitar despojos y aliviar la carga financiera de las familias.

Estas acciones buscan no solo ampliar el acceso a la vivienda, sino también garantizar estabilidad patrimonial y seguridad legal a largo plazo.

Meta de vivienda para 2026

Para 2026, el Gobierno de México tiene como objetivo concreto la construcción de 400 mil viviendas nuevas y la entrega de 200 mil escrituras, respaldadas por una reserva territorial ya disponible para el desarrollo de 900 mil viviendas futuras.

La distribución prevista del programa sexenal contempla la participación de Infonavit con 1.2 millones de viviendas, Conavi con 500 mil, y Fovissste con 100 mil, consolidando un modelo de producción habitacional de gran escala.