Sheinbaum se deslinda de críticas a Trump y advierte revisión a delegada de Bienestar

Las declaraciones de Manuela Obrador Narváez contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaron una respuesta inmediata desde el Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no comparte los comentarios realizados por la funcionaria y subrayó que la relación institucional con el mandatario estadounidense debe conducirse con respeto.

La controversia surgió durante una asamblea informativa de Morena realizada en Palenque, Chiapas, donde Manuela Obrador, quien actualmente se desempeña como delegada de Bienestar en la entidad, lanzó diversas críticas contra Trump al abordar temas relacionados con la soberanía nacional y la relación entre ambos países.

Durante su intervención, la funcionaria aseguró que era necesario organizarse para defender a México frente a las acciones del gobierno estadounidense. En ese contexto, utilizó calificativos severos para referirse al mandatario norteamericano y cuestionó sus intereses respecto al país.

Al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina del 17 de junio, Sheinbaum señaló que fue informada previamente por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, y aseguró que solicitó revisar la situación para determinar si existió alguna falta relacionada con las responsabilidades del cargo que desempeña Manuela Obrador.

La mandataria enfatizó que quienes ocupan funciones públicas deben mantener una clara separación entre sus actividades institucionales y las de carácter partidista. En ese sentido, indicó que una persona puede militar en un partido político, pero debe definir con claridad cuándo actúa como funcionaria y cuándo como integrante de una organización política.

Asimismo, Sheinbaum sostuvo que las expresiones realizadas por la delegada no representan la posición oficial del Gobierno de México y reiteró que los servidores públicos deben conducirse con respeto hacia el presidente de Estados Unidos.

El caso será revisado por la Secretaría Anticorrupción, instancia que analizará si corresponde alguna medida administrativa. No obstante, la presidenta consideró que, independientemente del resultado, era necesario realizar un llamado de atención ante lo ocurrido.

La mandataria recordó que, aunque la participación política de los funcionarios está permitida, existen restricciones que impiden utilizar recursos públicos, instalaciones gubernamentales, tiempo laboral o la investidura del cargo para beneficiar actividades partidistas.