Claudia Sheinbaum asegura que el T-MEC sigue en pie entre México y Estados Unidos

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en meses, pero desde Palacio Nacional el mensaje es claro: el T-MEC sigue en pie y no hay señales de ruptura. Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar que las recientes acusaciones lanzadas desde Washington contra funcionarios mexicanos representen una amenaza para el acuerdo comercial entre ambos países y Canadá.

El tema cobró fuerza después de que autoridades estadounidenses intensificaran señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones han elevado la tensión diplomática, especialmente porque desde sectores políticos estadounidenses se insiste en que México no combate con suficiente firmeza al narcotráfico.

Sin embargo, Sheinbaum descartó un escenario de confrontación económica. La mandataria afirmó que las conversaciones sobre el tratado comercial continúan y subrayó que la cooperación bilateral no se ha detenido. El objetivo, explicó, es mantener una relación funcional con Estados Unidos sin ceder en temas que México considera fundamentales, como la soberanía nacional.

"El trabajo conjunto sigue", ha sido el mensaje del gobierno mexicano, aunque con límites claros. La presidenta insistió en que cualquier colaboración en temas de seguridad debe realizarse bajo las reglas establecidas por la Constitución mexicana y respetando el territorio nacional. La advertencia llega en un contexto donde la participación de agencias estadounidenses y las presiones políticas desde Washington han generado un debate interno sobre hasta dónde debe llegar la cooperación binacional.

¿Cómo afecta el T-MEC a la economía mexicana?

Más allá de la tensión política, el verdadero foco está en el impacto económico. El T-MEC representa uno de los pilares del crecimiento regional: millones de empleos, cadenas de suministro y exportaciones dependen de la estabilidad entre los tres países. Un deterioro en la relación podría afectar desde la industria automotriz hasta el comercio agrícola, algo que ambos gobiernos parecen querer evitar.

Acciones del gobierno mexicano ante las tensiones

Por ahora, el discurso oficial apunta a un equilibrio complicado: cooperación con Washington, sí; subordinación, no. Mientras Estados Unidos endurece el tono sobre seguridad, México apuesta por mantener abiertos los canales diplomáticos sin poner sobre la mesa el futuro del acuerdo comercial más importante de Norteamérica.