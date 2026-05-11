Manuel Farías Laguna denuncia injusticia en su proceso judicial

En medio de uno de los casos más delicados relacionados con presunto huachicol fiscal en México, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna decidió cambiar los tribunales por las palabras. Desde prisión, escribió una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar lo que considera una injusticia: haber sido vinculado a proceso sin pruebas suficientes y, según él, bajo un procedimiento marcado por irregularidades.

Farías Laguna, quien pasó más de tres décadas dentro de la Armada de México, asegura que el proceso judicial en su contra está construido sobre acusaciones débiles y una narrativa de culpabilidad anticipada. El militar enfrenta señalamientos relacionados con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, un caso que ha puesto bajo la lupa a mandos navales y posibles redes de corrupción ligadas al combustible ilegal.

¿Qué declara Manuel Farías Laguna en su carta?

Una acusación que, dice, nació sin bases sólidas. En su carta, Farías Laguna sostiene que fue vinculado a proceso sin contar con pruebas contundentes y denuncia que la investigación se ha desarrollado de manera "politizada". Según su versión, las autoridades ya lo trataron como culpable antes de que existiera una sentencia judicial, afectando tanto su carrera como a su familia.

Irregularidades en el proceso judicial

Uno de los puntos más delicados de su reclamo es que, afirma, no ha tenido acceso completo a la carpeta de investigación ni a elementos clave para ejercer una defensa adecuada. Para él, esta situación representa una violación al debido proceso y lo mantiene en una posición de indefensión jurídica.

De vicealmirante a prisión preventiva

La historia dio un giro drástico cuando Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025 mientras aún formaba parte de la Secretaría de Marina. Tras años de carrera militar, terminó recluido en el penal del Altiplano mientras avanzan las investigaciones por el presunto esquema de huachicol fiscal. Además, denuncia que fue dado de baja de la Marina antes de que concluyera el proceso penal, algo que considera ilegal y perjudicial para sus derechos laborales y económicos.

La carta: una petición política en medio de un proceso judicial

Más allá de defender su inocencia, el militar busca algo específico: la intervención presidencial. En la misiva solicita a Sheinbaum que revise las condiciones en las que se desarrolla su caso y garantice que pueda acceder a información que considera fundamental para demostrar su versión de los hechos.

El caso abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre combatir delitos de alto impacto y respetar el debido proceso. ¿Puede alguien ser señalado públicamente antes de que un juez determine culpabilidad? ¿Hasta qué punto las investigaciones de alto perfil terminan influidas por la presión política y mediática? Son preguntas que vuelven al centro del debate mientras el expediente Farías Laguna sigue avanzando.