Capturan en Nuevo León a presunto operador clave del huachicol

Las autoridades federales informaron la detención de José Antonio N en Nuevo León, señalado como presunto líder de una célula del Cártel del Noroeste y relacionado con operaciones de huachicol fiscal, contrabando de combustible y lavado de dinero.

La captura fue dada a conocer por Omar García Harfuch durante la mañana del 11 de mayo, como parte de las investigaciones derivadas del aseguramiento de un buque en Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias permitieron ejecutar cuatro órdenes de cateo, entre ellas la que llevó a la detención de José Antonio N, identificado como presunto operador dentro de una red vinculada al robo y tráfico ilegal de combustible.

Durante el operativo también fue arrestada una mujer y las autoridades aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, computadoras, dinero en efectivo y siete tigres.

La captura ocurrió un día después de un cateo realizado por elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República en una propiedad ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, presuntamente relacionada con Roberto N, conocido como "el Señor de los Buques".

Las autoridades mantienen abierta una investigación contra este empresario por su posible participación en una estructura dedicada al huachicol fiscal. Versiones difundidas señalan que José Antonio N sería uno de sus principales colaboradores.

El caso también se conecta con la detención del contraalmirante Fernando Farías, ocurrida a finales de abril de 2026, a quien señalan como presunto líder de una red de contrabando y robo de combustible con operaciones dentro de dependencias gubernamentales.