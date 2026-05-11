Claudia Sheinbaum critica a Isabel Díaz Ayuso por su gira política

Lo que prometía ser una gira política y cultural de alto perfil terminó convirtiéndose en una tormenta diplomática. La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México se transformó en uno de los episodios políticos más polémicos entre ambos países en los últimos años.

Con críticas cruzadas, acusaciones de boicot y un debate histórico sobre la Conquista, el viaje terminó antes de lo previsto y dejó una pregunta en el aire: ¿fue una visita institucional o una batalla ideológica trasladada al otro lado del Atlántico?

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el recorrido de Ayuso como una "visita fallida", cuestionando no solo el tono de sus declaraciones, sino también el mensaje político que intentó proyectar durante su estancia en el país.

Un viaje marcado por la controversia desde el inicio

La gira de Ayuso estuvo rodeada de polémica desde sus primeros días. Uno de los momentos que más críticas generó fue su reivindicación de la figura de Hernán Cortés y su defensa de una visión de la hispanidad que, para sectores del gobierno mexicano, minimiza el impacto de la colonización sobre los pueblos originarios.

Durante una de sus intervenciones, Ayuso insistió en fortalecer los lazos históricos entre España y México, pero el discurso no fue recibido de manera uniforme. Mientras simpatizantes conservadores celebraban su postura, funcionarios y figuras cercanas al gobierno mexicano interpretaron el mensaje como una provocación política.

La acusación de "boicot" que elevó la tensión

El conflicto escaló cuando el equipo de Ayuso acusó al gobierno mexicano de promover un supuesto boicot contra su agenda, especialmente después de que se cancelara su participación en eventos relevantes como los Premios Platino. Desde Madrid incluso se habló de presiones hacia organizadores culturales.

Sin embargo, autoridades mexicanas rechazaron esas acusaciones y aseguraron que la visita transcurrió en un ambiente de libertad política. La propia Sheinbaum negó cualquier intento de sabotaje y sostuvo que México es un país abierto al debate, aunque criticó las posturas históricas defendidas por la política española.

Sheinbaum responde: "México no empezó con los españoles"

La presidenta mexicana fue especialmente crítica con la narrativa histórica impulsada por Ayuso. En declaraciones públicas, recordó que México posee una riqueza cultural milenaria anterior a la llegada de los conquistadores y señaló que todavía existen visiones que parecen ignorar el papel de los pueblos originarios en la construcción del país.

Para Sheinbaum, el problema no fue solo político, sino simbólico: una visita institucional que terminó atrapada en debates históricos profundamente sensibles para millones de mexicanos.

Un viaje que terminó antes de tiempo

Al final, la gira de Ayuso fue reducida y su regreso a España se adelantó entre declaraciones encontradas, críticas mediáticas y tensiones diplomáticas. Mientras su equipo habló de hostilidad política, desde México se insistió en que la controversia fue consecuencia de sus propias decisiones y discursos.

Más allá de las posturas ideológicas, el episodio dejó claro algo: las heridas históricas y las diferencias políticas entre México y España siguen siendo temas capaces de incendiar el debate público, especialmente cuando se mezclan con símbolos tan cargados de significado como la Conquista.