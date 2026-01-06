Sheinbaum defiende soberanía de Venezuela ante intervención de EU

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum apuntó que México no puede estar de acuerdo nunca con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, "es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela, como es de México. No puede aprobarse eso. Más allá de esta opinión de esta persona, es un asunto de todos los mexicanos".

La postura de México sobre la intervención extranjera

En un nuevo pronunciamiento sobre la detención de Nicolás Maduro y el papel de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que una cosa es la crítica política al chavismo y otra muy distinta que una potencia recurra al uso de la fuerza para capturar a un jefe de Estado.

Principios de la política exterior mexicana

Subrayó que, aun en medio de campañas de propaganda o del rechazo al régimen venezolano, la intervención militar extranjera no puede justificarse. La mandataria reivindicó la política exterior mexicana como un pilar histórico y constitucional del país, basada en la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza.

Recordó que México defiende la igualdad jurídica de los Estados, sin importar su tamaño o poder económico, como un valor central de su diplomacia.