Víctimas del tren Interoceánico en Oaxaca presentan denuncia penal

Víctimas y familiares del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, formalizaron este lunes y martes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). La querella señala presuntas omisiones, irregularidades en la construcción y falta de mantenimiento en la Línea Z como las causas principales del siniestro que ha dejado un saldo de 14 personas fallecidas y casi un centenar de heridos.

Representadas por el despacho Vega MacGregor Arellano, tres de las víctimas —Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temich y su hijo Alexis— exigen que la investigación se extienda a las empresas contratistas y a los funcionarios responsables de supervisar la obra. Los delitos imputados incluyen lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones.

Constructoras "bajo la lupa"

La denuncia señala específicamente a tres empresas que participaron en la rehabilitación de las vías en el Istmo de Tehuantepec:

COMSA Infraestructura

Grupo Constructor Diamante

Daniferrotools

Según el abogado Adrián Arellano, existen registros de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que ya advertían sobre la falta de evidencia fotográfica en trabajos pagados y deficiencias técnicas en el tramo donde ocurrió el accidente, cerca de la localidad de Nizanda. "Buscamos que este caso no quede en el olvido y que se determine si la corrupción cedió ante la seguridad de los pasajeros", declaró la defensa.

Respuesta de la Presidencia

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el derecho de las víctimas a proceder legalmente, aunque les hizo un llamado a "tener cuidado con bufetes de abogados" que podrían buscar comisiones excesivas. Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), garantiza una reparación integral del daño y que el seguro del tren está activo para cubrir las indemnizaciones.

Hasta este 6 de enero, 11 personas permanecen hospitalizadas con heridas graves. La FGR ya ha extraído la "caja negra" de la locomotora para determinar si existió exceso de velocidad o una falla mecánica en el sistema de frenado al momento de entrar en la curva pronunciada donde el vagón cayó a un barranco de siete metros.

El futuro del Corredor Interoceánico

El servicio de la Línea Z permanece suspendido indefinidamente mientras se realizan los peritajes estructurales. El accidente representa el mayor desafío de seguridad para el proyecto estratégico que conecta el puerto de Salina Cruz con Coatzacoalcos, una obra insignia para el desarrollo del sur de México en este 2026.