Claudia Sheinbaum reporta aumento del 2.5% en ingresos aduaneros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes que los ingresos en las aduanas del país registraron un crecimiento del 2.5% en términos reales durante el primer periodo de su administración en comparación con el año anterior. La mandataria destacó que este incremento en la recaudación es resultado directo de una política de "honestidad" y el combate frontal a la corrupción en los puntos fronterizos.

Acciones de la autoridad

Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que la gestión de las aduanas, ahora bajo un modelo de mayor control y vigilancia, ha permitido optimizar el cobro de impuestos al comercio exterior, fortaleciendo las finanzas públicas sin la necesidad de crear nuevos gravámenes.

El factor honestidad en la recaudación fiscal

Sheinbaum enfatizó que el aumento no es producto de una mayor carga impositiva, sino de una administración eficiente. "Cuando hay honestidad en las aduanas, los ingresos suben. Se acabó la época donde las aduanas eran espacios de privilegios y corrupción", afirmó la presidenta. Este crecimiento del 2.5% representa miles de millones de pesos adicionales que serán destinados a programas sociales y proyectos de infraestructura.

Detalles confirmados

La estrategia del Gobierno de México ha incluido una mayor coordinación entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y las fuerzas armadas, lo que ha permitido reducir el contrabando y la subvaluación de mercancías, prácticas que históricamente mermaban los ingresos fiscales.

Impacto en la economía y el comercio exterior

Este avance en la recaudación se da en un contexto de dinamismo comercial, especialmente con los socios del T-MEC. La modernización tecnológica de las aduanas también ha jugado un papel crucial, agilizando el despacho de mercancías y mejorando la competitividad de los puertos y cruces fronterizos mexicanos.

Consecuencias directas

Expertos señalan que el incremento del 2.5% en ingresos aduaneros es una señal positiva para los mercados internacionales, ya que refleja una mayor transparencia y estado de derecho en las operaciones comerciales. La administración de Sheinbaum proyecta que esta tendencia se mantenga al alza conforme se implementen nuevos sistemas de digitalización y escaneo de carga.

Continuidad en la política de austeridad y eficiencia

La mandataria reiteró que los recursos excedentes obtenidos gracias a este "éxito de honestidad" permitirán mantener la estabilidad macroeconómica del país. Asimismo, aseguró que se seguirá invirtiendo en la profesionalización del personal aduanero para erradicar cualquier práctica de extorsión o colusión con el crimen organizado.