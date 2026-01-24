Se mantiene alerta por Gusano Barrenador en Coahuila

Se han detectado 12 casos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Tamaulipas.

A diferencia de los casos previos en Nuevo León, que se detectaron tras movilizaciones del sur del país en animales adultos que ya traían la plaga y que tras su atención no se detectaron más casos en la zona, en Tamaulipas 1 de los casos fue detectado en el ombligo de una cría de 10 días de nacida y tras el, se han ido incrementando los casos en un periodo relativamente corto de tiempo hasta llegar a 12, lo que indica presencia del insecto en forma natural en la zona. SENASICA está realizando dispersión de mosca estéril en la zona y las demás medidas de control.

Detalles confirmados

Como señala CPA en mapa anexo, Llera Tamaulipas, el punto del caso más al norte detectado a la fecha, está a 237 kilómetros en línea recta a los límites del municipio de Saltillo, a 255 kilómetros de los del municipio de Arteaga y a 335 de la cabecera de la ciudad de Saltillo.

Alerta

Es muy importante mantener la alerta y el REPORTE oportuno de gusaneras en el ganado, la fauna silvestre, mascotas y cualquier animal de sangre caliente; tratamiento de heridas y no realizar movilizaciones de ganado sin la documentación que avale el tratamiento previo del ganado, donde corresponda.