FBI extradita a fugitivos: Kash Patel y Claudia Sheinbaum colaboran

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En un operativo marcado por la cooperación de alto nivel, el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, concluyó este viernes una visita estratégica a México con el traslado a Estados Unidos de dos objetivos prioritarios. La acción subraya el fortalecimiento de la relación en seguridad entre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y las agencias estadounidenses bajo principios de soberanía y responsabilidad compartida.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que durante la estancia de Patel se sostuvieron encuentros clave donde participaron la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. Las reuniones se centraron en el intercambio de inteligencia para desarticular grupos generadores de violencia que impactan a ambos lados de la frontera.

Extradición de objetivos clave

Entre los individuos trasladados destaca Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense capturado recientemente en territorio mexicano. Wedding es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. como el presunto líder de una red transnacional de narcotráfico responsable de enviar grandes cargamentos de cocaína a través de Norteamérica.

El segundo objetivo es Alejandro N, quien figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Sobre él pesaba una ficha roja y órdenes de arresto por delitos graves cometidos en Carolina del Norte, que incluyen asesinato en primer grado, secuestro y robo con mano armada.

Seguridad nacional y soberanía

García Harfuch enfatizó que la colaboración entre el FBI y la FGR se desarrolla en un ambiente de respeto mutuo. "Se acordó seguir fortaleciendo la coordinación que ya ha producido resultados concretos", afirmó el secretario. Este enfoque busca optimizar el intercambio de información sin vulnerar la integridad territorial, un punto prioritario en la agenda de seguridad de México.

El aumento de las operaciones coordinadas refleja una estrategia bilateral intensificada para enfrentar el crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas. La partida de Patel con los dos fugitivos marca el cierre de una jornada diplomática que busca estabilizar la seguridad regional y asegurar que delincuentes de alto perfil enfrenten la justicia internacional.