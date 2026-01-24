CFE alerta sobre posibles apagones en México por tormenta invernal

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una advertencia nacional sobre posibles interrupciones en el suministro de energía eléctrica en diversas regiones de México. El riesgo de apagones se deriva de una intensa tormenta invernal que afecta el sur de Estados Unidos, comprometiendo el flujo de gas natural esencial para la operación de las centrales termoeléctricas mexicanas.

El sistema eléctrico nacional enfrenta un desafío crítico debido a las bajas temperaturas extremas registradas en Texas, el principal proveedor de combustible para el país. Las condiciones climáticas amenazan con congelar ductos y reducir la presión de envío, un escenario que recuerda la crisis energética vivida en febrero de 2021.

Impacto de la tormenta invernal en el suministro

De acuerdo con el comunicado de la CFE, el frente frío ha provocado un incremento súbito en la demanda de calefacción en Norteamérica, lo que eleva los precios del hidrocarburo y limita su disponibilidad para exportación. Aunque México ha diversificado sus fuentes de energía, una parte significativa de la generación eléctrica nacional todavía depende de las importaciones de gas natural licuado.

Las autoridades del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se mantienen en vigilancia permanente del Sistema Interconectado Nacional. Se prevé que los estados del norte del país, como Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora, sean los más vulnerables a experimentar cortes intermitentes si el suministro fronterizo se reduce drásticamente en las próximas 48 horas.

Plan de contingencia y uso de combustibles alternos

Para mitigar el impacto, la CFE informó que ha activado un plan de emergencia que incluye el uso de fuentes de generación alternas. Esto implica la entrada en operación de plantas que funcionan con combustóleo, diésel y carbón, así como el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica para compensar el déficit de gas.

"La prioridad es garantizar la estabilidad de la red y evitar colapsos generalizados", señalaron fuentes oficiales. Asimismo, se ha hecho un llamado a la industria y a la población en general para hacer un uso racional y eficiente de la electricidad durante las horas de mayor demanda (entre las 18:00 y las 23:00 horas).

Recomendaciones ante posibles cortes de energía

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar preparada para eventuales desconexiones de carga programadas, las cuales suelen durar entre 15 y 30 minutos para evitar daños mayores a la infraestructura. Mantener dispositivos cargados, desconectar aparatos no esenciales y evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo son medidas clave durante esta contingencia climática.