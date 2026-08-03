Sheinbaum defiende la soberanía de México tras publicación compartida por Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las recientes presiones provenientes de Estados Unidos luego de que Donald Trump compartiera en su red social Truth un artículo de opinión relacionado con la situación del país.

El texto, titulado El problema de México, fue escrito en marzo de 2026 por el comentarista conservador Bill O´Reilly. Sin embargo, Trump lo retomó y difundió en medio de las presiones de Estados Unidos para intervenir en territorio mexicano con el objetivo de combatir a los cárteles.

En el artículo, O´Reilly sostiene que México no es un aliado de Estados Unidos y atribuye esa situación a la corrupción de los gobiernos de los últimos 40 años, así como al incremento de la violencia y el tráfico de drogas. Además, señala que la presión ejercida por Trump sobre el gobierno mexicano es significativa, aunque Sheinbaum continúa defendiendo la soberanía nacional.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el artículo de O'Reilly?

Durante una actividad realizada el domingo 2 de agosto en Oaxaca, la mandataria fue cuestionada sobre la publicación compartida por Trump y respondió que México mantiene una postura de amistad con todas las naciones.

"Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía", expresó la presidenta, al tiempo que reiteró que ningún país del extranjero decidirá la forma en que México conduce sus asuntos internos.