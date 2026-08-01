Claudia Sheinbaum dialogará con CNTE sobre demandas educativas en Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó reunirse el próximo jueves 13 de agosto a las 11:00 horas en la Ciudad de México con integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que un grupo de docentes interceptara el vehículo en el que se trasladaba durante su gira de trabajo por el estado de Oaxaca.

Encuentro en la ruta hacia Valles Centrales

El compromiso se pactó en el municipio de Santiago Suchilquitongo, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital oaxaqueña. En ese punto, aproximadamente 60 maestros disidentes aguardaron el paso del contingente presidencial para solicitar la reanudación directa de las mesas de negociación con el Gobierno Federal.

Durante la breve interacción, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez Martínez, le entregó a la mandataria un pliego petitorio con las demandas pendientes del magisterio. Aunque la dirigencia sindical solicitó sostener la reunión durante ese mismo fin de semana en territorio oaxaqueño, la presidenta descartó esa posibilidad por motivos de agenda, proponiendo en su lugar trasladar la mesa de diálogo a la capital del país.

Principales peticiones del magisterio oaxaqueño

Las exigencias de la CNTE se centran en asuntos laborales, prestacionales y de seguridad social que quedaron inconclusos tras las movilizaciones previas. Entre los puntos clave destacan:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007: Rechazo al sistema actual de pensiones y cuentas individuales.

Cancelación de la Reforma Educativa: Exigencia de revertir los esquemas de evaluación e ingreso al servicio docente.

Respuesta a demandas pendientes: Cumplimiento de compromisos en materia salarial y asignación de plazas.

Compromisos de la mesa de diálogo

Claudia Sheinbaum precisó que la audiencia programada para el 13 de agosto se llevará a cabo de manera exclusiva con los representantes de la Sección 22 de Oaxaca, garantizando un espacio para revisar puntualmente el estatus de sus solicitudes en un entorno de orden e institucionalidad.