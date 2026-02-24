El Mencho: su última guarida, un resort turístico en Tapalpa

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo en Tapalpa, un pueblo mágico de Jalisco muy popular por sus rutas de senderismo, cabañas y un club de golf. El narcotraficante, de casi 60 años, se escondía en unas cabañas turísticas que habían sido señaladas hace una década por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de un esquema de lavado de dinero vinculado al CJNG y a Los Cuinis.

Según detalló el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, la operación fue posible gracias a inteligencia que siguió a un contacto de la pareja sentimental del Mencho. Ella llegó al complejo el 20 de febrero, lo que permitió a las autoridades planear el operativo con apenas unas horas de anticipación. Durante la acción, el capo intentó refugiarse entre los árboles y la maleza que rodeaban las cabañas, acompañado solo por una docena de escoltas. El Mencho murió durante su traslado aéreo a un hospital, junto a dos de sus guardaespaldas, quienes también resultaron gravemente heridos.

Acciones de la autoridad

El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, declaró que desconocía la presencia del narcotraficante en su municipio, donde apenas habitan unas 20.000 personas. La zona permanece con un clima de tensión por temor a represalias del grupo armado y a la reestructuración del CJNG tras la muerte de su líder. Las cabañas donde se encontraba El Mencho forman parte de un fraccionamiento turístico cerca de bosques y hoteles, utilizado regularmente para ecoturismo y actividades al aire libre.