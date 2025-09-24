Claudia Sheinbaum solicita información sobre caso de Paloma Nicole

Sheinbaum solicita información sobre el caso de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que su gobierno dará seguimiento al caso de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que falleció tras someterse a una cirugía estética el pasado 20 de septiembre en Durango.

Durante la conferencia mañanera realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre los detalles del caso y reconoció no contar con información completa. No obstante, solicitó que se le entregaran los datos pertinentes para actuar:

"Pásanos el caso y con gusto buscamos a la familia", indicó la mandataria, sin precisar qué autoridad o dependencia será la encargada de establecer contacto con los familiares de la menor.

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) emitió un comunicado la noche del martes 23 de septiembre, informando que se solicitó la suspensión provisional del cirujano implicado en el fallecimiento de Paloma Nicole.

El documento, firmado por el Consejo Directivo de la AMCPER, señala que los hechos fueron remitidos a su Comité de Ética, con el objetivo de iniciar las averiguaciones correspondientes:

"Se ha solicitado la suspensión provisional estatutaria del médico denunciado, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias, y sin perjuicio de que el proceso de investigación se realizará en los términos previstos en el Orden Jurídico Nacional".

La suspensión provisional aplica únicamente dentro del ámbito de la AMCPER, por lo que el cirujano puede continuar ejerciendo mientras su cédula profesional permanezca vigente. Este hecho mantiene activos los focos de alerta sobre la práctica profesional del médico involucrado.