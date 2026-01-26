Sheinbaum solicita al primer ministro de Corea más fechas de BTS

Por las jóvenes... Claudia Sheinbaum pide al primer ministro de Corea más conciertos de BTS

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que decidió intervenir tras conocer la magnitud del interés de las juventudes mexicanas por los conciertos de BTS, uno de los grupos de K-pop más influyentes a nivel mundial.

De acuerdo con la mandataria, cerca de un millón de jóvenes intentaron adquirir boletos para las tres fechas programadas en mayo, que en conjunto ofrecen únicamente 150 mil entradas, lo que provocó frustración y denuncias por reventa.

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca el interés de un millón de jóvenes por los conciertos de BTS.

Ante este escenario, Sheinbaum consideró que el fenómeno no es menor, pues refleja una expresión cultural relevante para las nuevas generaciones, lo que justificó una gestión directa desde el ámbito gubernamental.

Sheinbaum detalló que sostuvo comunicación con Alejandro Soberón, responsable de la organización de los conciertos, quien le confirmó que por ahora solo existen tres fechas confirmadas y que ampliar la agenda resulta complejo por compromisos previos del grupo.

Sheinbaum envía carta al primer ministro de Corea solicitando más presentaciones de BTS en México.

Frente a esta limitación logística, la presidenta optó por una vía diplomática y envió una carta al primer ministro de Corea del Sur, solicitando que BTS pueda presentarse en más ocasiones en México o explorar alternativas que permitan mayor acceso.

"Les escribí pidiéndoles que vengan más veces", explicó la mandataria, al tiempo que señaló que aún no recibe respuesta oficial, pero mantiene expectativas positivas ante la relevancia del intercambio cultural entre ambos países.

Además de pedir más conciertos, Sheinbaum planteó opciones como la instalación de pantallas masivas u otros mecanismos para que más jóvenes puedan disfrutar de los espectáculos, incluso sin acceso directo al recinto.

Acciones contra la reventa: la presidenta reconoce el trabajo de Profeco en la venta de boletos.

La presidenta también reconoció el trabajo de Iván Escalante, titular de Profeco, por las acciones para vigilar la venta de boletos y combatir la reventa, uno de los principales motivos de inconformidad entre los seguidores del grupo.

Subrayó que estas medidas buscan proteger a los consumidores y evitar abusos económicos, especialmente en eventos de alta demanda donde los precios se disparan en plataformas no oficiales.