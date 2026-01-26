Claudia Sheinbaum confirma entrega de Ryan Wedding en embajada

No hay operaciones conjuntas con EU'... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que no hubo operaciones conjuntas con Estados Unidos en el caso de Ryan Wedding. Aclaró que la entrega se produjo después de que el propio implicado publicara en redes sociales su intención de entregarse voluntariamente.

La entrega fue voluntaria

La presidenta explicó que la visita del director del FBI a México ya estaba programada desde tiempo atrás, como parte del entendimiento bilateral en materia de seguridad, y no estuvo relacionada directamente con la entrega de Wedding. Sheinbaum detalló que días antes, fuerzas federales mexicanas habían detenido a otro de los 10 fugitivos más buscados del FBI, lo que demuestra —dijo— la cooperación institucional existente, pero siempre bajo el respeto a la soberanía nacional.

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta mostró la publicación realizada por Wedding en su cuenta oficial de Instagram, donde anunció su decisión de entregarse tras buscar garantías para un proceso justo. En el mensaje, agradeció a su esposa y a personas cercanas por el apoyo recibido.

Acusaciones graves contra Wedding

En la publicación, Wedding afirmó confiar en que la verdad saldrá a la luz y aclaró que el mensaje fue difundido por un representante, precisando que caminó por su propio pie a la embajada para entregarse voluntariamente. Sheinbaum confirmó que la entrega ocurrió durante la madrugada en una representación diplomática, subrayando que este hecho se dio sin intervención operativa de fuerzas mexicanas o estadounidenses.

QUIEN ES RYAN JAMES WEDDING

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde noviembre de 2025 Ryan Wedding se convirtió en objetivo de una de las recompensas más altas, de hasta 15 millones de dólares, por información que permitiera su captura.

Wedding, nacido en Canadá el 14 de septiembre de 1981, fue atleta olímpico en los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde compitió en snowboard. Tras retirarse del deporte, se estableció en México y, según autoridades estadounidenses, encabezó una red transnacional de narcotráfico.

Detalles de las acusaciones

Las acusaciones en su contra incluyen empresa criminal continua, homicidio, intento de homicidio y conspiración para traficar cocaína entre Sudamérica, México, Estados Unidos y Canadá, según expedientes judiciales abiertos en California.

El Departamento de Estado señaló que Wedding habría coordinado envíos de cientos de kilos de droga y ordenado asesinatos en Canadá y Colombia, relacionados con disputas internas del narcotráfico.