Gobierno de Canadá reafirma su compromiso con el T-MEC: descarta acuerdo con China

El gobierno de Canadá reafirmó este lunes su compromiso inquebrantable con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al descartar formalmente la posibilidad de buscar un acuerdo de libre comercio con China. La decisión busca fortalecer la unidad del bloque norteamericano y disipar cualquier tensión con sus socios estratégicos ante la próxima revisión del tratado en 2026.

¿Qué declaró la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá?

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá señaló que, si bien el gigante asiático sigue siendo un actor económico relevante, la prioridad absoluta para la administración de Justin Trudeau es mantener la estabilidad y la integración con las economías de EE. UU. y México, bajo un marco de comercio justo y valores compartidos.

Impacto de la decisión en el comercio exterior

La postura canadiense surge en un contexto de creciente presión comercial global. Al cerrar la puerta a una alianza comercial con China, Canadá se alinea con las preocupaciones expresadas por Washington y la Ciudad de México respecto a la influencia de los subsidios chinos en las cadenas de suministro regionales, especialmente en sectores críticos como el automotriz y el de tecnologías limpias.

"Somos fieles al T-MEC. Nuestra prioridad es fortalecer nuestra competitividad dentro de Norteamérica", indicaron fuentes oficiales. Esta alineación es vista por expertos como un movimiento preventivo para asegurar que Canadá no sea utilizado como una "puerta trasera" para productos chinos, un punto que ha sido motivo de debate en las mesas de negociación trilateral.

Rumbo a la revisión del T-MEC 2026

El comercio entre Canadá y sus socios del T-MEC representa la gran mayoría de sus exportaciones e importaciones. Al ratificar su lealtad al bloque, el gobierno canadiense busca proteger los empleos dependientes del acceso preferencial al mercado estadounidense, especialmente ante las políticas de relocalización de empresas o nearshoring.

A pesar de descartar un tratado de libre comercio, Canadá mantendrá relaciones comerciales puntuales con Pekín, pero bajo un escrutinio más riguroso en temas de seguridad nacional y derechos humanos. Esta estrategia de "desriesgo" coincide con las tendencias actuales de las potencias occidentales que buscan reducir la dependencia económica de China.

La declaración de Ottawa envía una señal de confianza a la administración de Claudia Sheinbaum en México y a la Casa Blanca. Con los tres países alineados en la exclusión de acuerdos preferenciales con potencias externas al bloque, se espera que la revisión del tratado en 2026 se centre en la modernización digital y la sostenibilidad, consolidando a Norteamérica como la zona comercial más poderosa del mundo.