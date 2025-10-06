Sheinbaum califica como 'chismes' las expresiones sobre 'corralito' a políticos de Morena

Sheinbaum descarta rumores sobre ‘corralito’ de Morena en su primer informe

Sheinbaum dijo que “no hay ningún mensaje” en el “corralito” aplicado a morenistas como Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Como “chismes”, así calificó la presidenta Claudia Sheinbaum las expresiones de que hizo un “corralito” a personajes de Morena como:

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Andrés Manuel López Beltrán

Luisa Alcalde

Manuel Velasco

Alejandro Esquer

Tras su mitin por el primer año de gobierno en el zócalo capitalino, se recordó el episodio en el que ese grupo de políticos le hicieron un desaire en el evento masivo de marzo de 2025 mientras se tomaban una foto.

En esta ocasión, el grupo quedó tras las vallas y, en cambio, al frente se encontraron los gobernadores y gobernadoras quienes saludaron y abrazaron a Claudia Sheinbaum directamente. No obstante, ante la comparativa, Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 6 de octubre que no hay ningún mensaje en la forma en la que se designaron los lugares.

“Chismes… no tiene nada de malo cómo se acomoda la gente, no hay ningún mensaje”

¿Sheinbaum tomó distancia de morenistas por desaire… y escándalos?

Cabe recordar que el evento masivo anterior se debió al aplazamiento de medidas arancelarias por parte del gobierno de Donald Trump.