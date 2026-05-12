Claudia Sheinbaum reporta reducción de homicidios en México

La violencia en México parece estar cambiando de rumbo, al menos en las cifras oficiales. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los homicidios dolosos diarios se han reducido en un 40% desde el inicio de su administración en 2024, una cifra que presenta como uno de los principales logros de su estrategia de seguridad.

De acuerdo con datos presentados por el gabinete de seguridad, el promedio diario de asesinatos pasó de casi 87 casos al día en septiembre de 2024 a poco más de 52 hacia el cierre del periodo reportado, lo que representa alrededor de 34 homicidios menos diariamente. Según el gobierno federal, se trata del nivel más bajo registrado desde 2016.

La apuesta: coordinación e inteligencia

La administración federal atribuye esta reducción a una estrategia basada en operativos coordinados entre fuerzas federales, gobiernos estatales y fiscalías, además de un mayor uso de inteligencia para combatir a grupos criminales. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum ha insistido en que los resultados no son producto de la casualidad, sino de una política de seguridad "más articulada" que la aplicada en años recientes.

¿Cambio real o fotografía del momento?

Sin embargo, detrás de la aparente mejora nacional todavía hay regiones donde la violencia no da tregua. Entidades como Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa continúan figurando entre las más golpeadas por los asesinatos ligados al crimen organizado, dejando claro que el descenso no se distribuye de forma uniforme en todo el país.

Aunque la disminución ha sido celebrada por el gobierno, especialistas y observadores recuerdan que los datos sobre homicidios suelen ajustarse posteriormente y que el verdadero reto es convertir una tendencia temporal en una reducción sostenida.

El debate también se centra en una pregunta incómoda: ¿menos homicidios significa necesariamente un país más seguro? Para muchas comunidades afectadas por desapariciones, extorsiones o desplazamiento forzado, la sensación de inseguridad sigue siendo parte de la vida cotidiana.

Aun así, el mensaje del gobierno es claro: si las cifras continúan descendiendo, la seguridad podría convertirse en uno de los temas más fuertes de la administración Sheinbaum rumbo a los próximos años. La gran prueba será mantener los números a la baja sin que los focos rojos regionales opaquen el balance nacional.