Osmar Olvera desafía a China y apunta al oro olímpico en Los Ángeles 2028

Osmar Olvera pone la mira en Los Ángeles 2028: quiere destronar a China y hacer historia en México

A sus 21 años, Osmar Olvera ya no es una promesa del deporte mexicano, sino una realidad contundente. Tras su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde subió dos veces al podio, el clavadista volvió a dar de qué hablar al conquistar cuatro medallas en el reciente Campeonato Mundial de Natación en Singapur. Más allá de los metales, su victoria tuvo un sabor especial: por primera vez, logró imponerse a los siempre dominantes clavadistas chinos.

Pero Osmar no se conforma. Con los pies en la tierra y la mirada fija en el futuro, ya se ha trazado su siguiente gran objetivo: subir a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, esta vez con el oro colgado al cuello y con la firme intención de arrebatarle el dominio a China en los trampolines.

Además, Olvera tiene entre ceja y ceja un récord histórico: superar las cuatro medallas olímpicas que Joaquín Capilla consiguió en los años 40 y 50, y convertirse en el mexicano más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos.

Agradecimiento y apoyo

El éxito de Osmar no ha sido casualidad. Reconoce el papel clave que ha jugado su entrenadora, Ma Jin, en su evolución deportiva. "Todo lo que he logrado ha sido de la mano de ella", aseguró. También valoró que el Gobierno Federal haya comenzado a brindar el apoyo necesario para que pueda seguir entrenando y desarrollando su carrera en México, sin tener que buscar oportunidades en el extranjero.

Con un enfoque claro, disciplina férrea y ambición medida, Osmar Olvera está construyendo su camino hacia la historia. Y aunque la cima aún está por conquistar, su trayectoria ya es una inspiración para las nuevas generaciones del deporte nacional.